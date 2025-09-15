Figli, mai fare loro questo complimento | In realtà è un danno al cervello: per la scienza sei un cattivo genitore

Se hai uno o più figli devi stare molto attento a che cosa dici, altrimenti potresti risultare come un pessimo genitore.

Diventare genitori è una delle prove più ardue che la vita ti mette davanti. Certo, in linea di massima lo scegli tu, ma quando i figli arrivano all’improvviso l’emozione è ancora più forte.

Educare i propri figli non è un compito facile, soprattutto in questi ultimi anni dove siamo bombardati continuamente da esperti (più o meno certificati) che offrono i loro consigli sui social su come crescere la propria prole.

Riuscire a crescere i propri bambini fino a farli diventare degli adulti senza commettere nessun tipo di errore è praticamente impossibile.

Tuttavia, ci sono sbagli che si possono soprassedere perché sono innocui e comuni mentre altri errori sono altamente da evitare. Ad esempio, fare a tuo figlio un determinato complimento è deleterio per il suo cervello.

Non dirgli mai questa frase

Secondo quanto si legge sul sito tg24.sky.it, gli esperti nell’educazione e nella crescita dei bambini considerano uno specifico complimento un forte danno al cervello dei piccoli. È necessario stare molto attenti a cosa si dice mentre c’è un bambino vicino a noi, ma soprattutto evitare di complimentarsi con lui in una precisa maniera.

Il dottor Jim Taylor, professore all’Università di San Francisco, ha pubblicato un articolo sulla rivista Psychology Today intitolato “Genitori: non lodate i vostri figli!”. Un titolo che lascia poco all’immaginazione ma che fa capire come l’eccessiva lode potrebbe non essere la strada migliore per crescere i propri figli. Una frase da non dire mai a tuo figlio è “sei un genio” e il motivo potrebbe destabilizzarti.

Un futuro adulto problematico

Generalmente si pensa che più si loda il proprio figlio e più quest’ultimo non avrà mai problemi di autostima. Ogni genitore desidera crescere i propri figli con la sicurezza necessaria ad affrontare la vita, ma a volte si esagera troppo. Se ai tuoi figli dici frasi del tipo “sei un genio” o “sei il migliore di tutti”, stai rovinando il loro futuro. Le ricercatrici della Columbia University Claudia Mueller e Carole Dweck hanno scoperto che i bambini lodati per la loro intelligenza piuttosto che per i loro sforzi si focalizzano solo sui risultati. Quindi il fallimento lo associano alla loro poca abilità e rinunciano a tentare di nuovo.

I bambini che vengono premiati per l’impegno, invece, saranno più propensi in futuro a sforzarsi sempre di più e a non arrendersi mai per raggiungere i loro obiettivi. L’eccesiva lode da parte dei genitori è un’arma a doppio taglio, perché può instillare un eccesso di narcisismo oppure abbattere del tutto l’autostima perché gli standard diventano irraggiungibili. Se hai dei figli, presta sempre la massima attenzione a cosa dici loro e cerca di premiare il loro impegno piuttosto che il risultato ottenuto. Metti in evidenza gli sforzi che hanno fatto per raggiungere il successo e non focalizzarti solo su di esso.