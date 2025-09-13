RE CARLO NON GLI RIVOLGE PIÙ LA PAROLA | Crisi gigantesca a Buckingham Palace: hanno litigato e nessuno riesce a riunirli

Clamorosa crisi politica e familiare all’interno della Royal Family. Direttamente coinvolto nell’ennesima rottura è il monarca del Regno Unito

Un’altra tempesta si abbatte sulla Royal Family, portando con sé nuove rivelazioni su una presunta crisi familiare esplosa all’interno della monarchia inglese. Non c’è pace, verrebbe da dire, per la famiglia più seguita di tutto il Regno Unito.

Dopo le tempestose vicende che hanno portato alla rottura tra il principe Harry e la moglie, l’ex attrice americana Meghan Markle, una nuova incredibile bufera rischia di abbattersi sulla Corona inglese.

Secondo quanto riportato dal “Daily Mail“, noto tabloid d’Oltremanica, l’estate 2025 è stata segnata da una profonda frattura tra Re Carlo III e il suo amato primogenito nonché principe del Galles, William.

Il tabloid britannico parla di un rapporto “teso, difficile, formale e carico di tensione”, rivelando che padre e figlio non si sarebbero parlati per tutta l’estate, comunicando solo attraverso i rispettivi segretari privati.

La tensione è alle stelle tra Re Carlo e William

Le tensioni secondo la fonte, sarebbero state così forti che il Re avrebbe addirittura evitato di convivere con il figlio, la nuora e i nipotini a Balmoral, la residenza estiva della famiglia reale. Invece di trascorrere del tempo insieme, Re Carlo si sarebbe spostato nell’altra residenza privata situata a soli 13 chilometri di distanza. Un segnale chiaro di una distanza che non è solo geografica, ma anche emotiva e relazionale.

Le ragioni di questa presunta rottura non sono state rese note, ma il Daily Mail ipotizza che la tensione sia legata a una serie di decisioni prese dal Re negli ultimi mesi, che non avrebbero trovato il favore del principe William. Il tabloid parla addirittura di una “guerra fredda” e di una comunicazione che avviene solo attraverso i rispettivi segretari privati, un dettaglio che sottolinea la formalità e la distanza che si è creata tra i due.

I motivi della tensione e il ruolo dei segretari privati

La notizia, se confermata, avrebbe un impatto significativo sulla stabilità della Royal Family. Il rapporto tra il Re e il suo erede è fondamentale per la continuità della monarchia e una crisi tra i due potrebbe avere conseguenze a lungo termine. Il silenzio da parte di Buckingham Palace non fa che alimentare le speculazioni e i dubbi.

Mentre il mondo si interroga sulla natura di questa crisi è chiaro che la Royal Family sta attraversando un periodo di grandi cambiamenti e di nuove sfide. Il rapporto tra Re Carlo e William è uno dei pilastri della monarchia britannica e la sua presunta fragilità è un segnale che il futuro della Corona è tutt’altro che scontato. Si attendono eventuali conferme e qualche novità.