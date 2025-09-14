ASPAL Sardegna, selezione pubblica per 37 addetti ai Centri per l’Impiego: al via le domande | Contratto a tempo indeterminato

ASPAL Sardegna, selezione pubblica per 37 addetti ai centri per l’impiego. Al via le domande. Tutto quello che serve sapere

Un nuovo concorso è stato indetto da parte dell’Agenzia Sarda delle Politiche attive del lavoro (ASPAL). Sono 37 gli Operatori che verranno scelti e che lavoreranno presso il Centro per l’impiego.

Verranno assunte, appunto, 37 persone per il profilo professionale operatore amministrativo a tempo pieno e indeterminato. La domanda di partecipazione deve essere presentata entro, e non oltre, il 28 settembre.

Al concorso possono partecipare le persone in possesso dei requisiti generali di accesso ai concorsi pubblici. Devono essere: cittadini italiani o dell’UE, idoneità fisica all’impiego piena ed incondizionata, non essere stati esclusi dall’elettorato politico attivo, non essere stati destituiti o dispensati dall’impiego presso una pubblica amministrazione, non essere stati dichiarati decaduti per aver conseguito la nomina.

Inoltre: non aver riportato condanne penali, contro la pubblica amministrazione, contro la fede pubblica, per i delitti contro la moralità pubblica ed il buon costume previsti dal Codice penale, regolare posizione nei riguardi degli obblighi militari, limitatamente ai candidati soggetti a tale obbligo. Avere la licenza della scuola secondaria di prima grado e aver prestato servizio presso l’ASPAL.

ASPAL Sardegna, selezione pubblica per 37 candidati: al via le domande

La selezione dei candidati avverrà tramite la valutazione dei titoli e lo svolgimento di una prova d’esame scritta. Questi gli argomenti da affrontare: ordinamento e Statuto della Regione Autonoma della Sardegna e dell’ASPAL, elementi di diritto amministrativo, nozioni fondamentali di diritto del lavoro, codice di comportamento dei dipendenti della Regione Autonoma della Sardegna.

Durante la prova sarà svolto l’accertamento della conoscenza e della capacità di base di utilizzare le apparecchiature e le applicazioni informatiche più diffuse e della conoscenza di base della lingua sarda e della lingua straniera.

ASPAL Sardegna, domanda entro (e non oltre) il 28 settembre

Come annunciato in precedenza la domanda di partecipazione al concorso per operatori amministrativi dell’ASPAL Sardegna deve essere presentata entro il 28 settembre 2025, Solo in via telematica.

Il consiglio, per ogni candidato, è quello di avere un proprio indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) visto che gli Enti in questione possono comunicare con i candidati tramite PEC. Per poter accedere alla piattaforma è necessario autenticarsi mediante SPID o CIE.