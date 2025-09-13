Lavatrice, non usare mai più questo programma: è il più usato ma spendi 300€ in più in bolletta | Ti costa più di fare benzina ogni settimana

L’utilizzo degli elettrodomestici contribuisce ad appesantire la bolletta. Per ciò che riguarda la lavatrice c’è un programma da evitare

In ogni abitazione uno degli elettrodomestici che non può mai mancare è la lavatrice. Del resto per lavare e disinfettare i propri abiti e la biancheria non si può più ricorrere al lavaggio a mano come si faceva tanti anni fa.

Le lavatrici moderne consentono per fortuna di risparmiare parecchio grazie ad alcuni programmi di lavaggio. Uno di questi è il più diffuso e utilizzato in assoluto, ma in realtà sarebbe proprio quello da usare il meno possibile.

Non è facile, ma sarebbe opportuno evitare di cedere alla tentazione di un lavaggio rapido in lavatrice. In un mondo in cui il tempo è sempre prezioso e soprattutto più caro, la possibilità di avere i panni puliti in meno di un’ora sembra un’opzione irresistibile.

Tuttavia ciò che sembra una soluzione conveniente nasconde una serie di rischi che gli esperti sconsigliano di sottovalutare. Contrariamente a quanto si possa pensare, il lavaggio rapido non è una soluzione adatta a tutte le esigenze e se usato in modo indiscriminato, può danneggiare i tuoi vestiti e la tua lavatrice.

La lavatrice è preziosa, ma rischia di costare troppo

La prima cosa da sapere è che un ciclo di lavaggio rapido è pensato per un tipo specifico di bucato: capi poco sporchi, indossati una sola volta e in quantità ridotte. L’idea è quella di dare una “rinfrescata” ai vestiti, non di eliminare macchie ostinate o di lavare carichi pesanti.

Il lavaggio rapido per sua natura è un ciclo più aggressivo. Per compensare il minor tempo di lavaggio la lavatrice utilizza una maggiore forza centrifuga e una maggiore velocità di rotazione, che possono danneggiare le fibre dei tessuti più delicati. Capi in lana, seta o tessuti sintetici, se lavati in modo rapido e frequente, potrebbero perdere la loro forma o sbiadirsi

I rischi nascosti del lavaggio rapido

Inoltre il ciclo rapido non garantisce una pulizia profonda. Se carichi troppi vestiti o se hai a che fare con macchie difficili il lavaggio rapido potrebbe non essere sufficiente a rimuovere lo sporco e i batteri. La mancanza di un tempo adeguato per l’ammollo e per l’azione del detersivo rende il risultato finale insoddisfacente. Usare il lavaggio rapido in modo eccessivo può causare un’usura precoce della tua lavatrice,

Infine se il bucato non viene lavato in modo efficace l’umidità e i residui di detersivo possono rimanere all’interno del cestello, creando un ambiente ideale per la proliferazione di muffe e batteri. Per una pulizia efficace e sicura gli esperti consigliano di usare i cicli standard. In questo modo potrai prolungare la vita dei tuoi vestiti e della tua lavatrice, risparmiando anche energia nel lungo periodo.