“Assumiamo subito”: indetto maxi concorsone aperto a tutti | 2500 euro al mese e campi da re

Per chi è alla ricerca di un nuovo impiego, dinamico e remunerativo, non può perdere questa occasione: si prevedono tante assunzioni.

È questa l’occasione giusta per cambiare vita e iniziare un nuovo lavoro: una delle più importanti aziende di tutto il mondo ha deciso di assumere migliaia di dipendenti.

I requisiti richiesti sono minimi e lo stipendio netto garantito è altissimo: si parla di 2500 euro al mese con una serie di bonus ed incentivi previsti per i dipendenti.

Nei prossimo giorni sono stati organizzati degli open day volti alla selezione del personale: si punta ad un totale di più di 17mila dipendenti, per alcuni dei quali è richiesto anche solo il diploma.

Vediamo nel dettaglio di cosa si tratta e come candidarsi per entrare a far parte di una realtà mondiale, dinamica e in forte crescita: tutto quello che c’è da sapere a riguardo.

Assunzioni e stipendi altissimi: come candidarsi

Nessun concorso, ma una selezione del personale che avverrà nelle città di Roma (15 e 30 settembre), Sorrento (17 settembre) e Napoli (28 settembre). Qui Emirates ha deciso di organizzare degli open day per conoscere tutti coloro che desiderano candidarsi per iniziare a lavorare per la compagnia aerea di bandiera di Dubai, considerata una delle maggiori compagnie aeree a livello mondiale, nota per la sua vasta rete di destinazioni, l’esperienza di lusso e il servizio clienti di alta qualità.

La compagnia punta ad assumere 17.300 nuovi dipendenti, suddivisi tra diverse mansioni, con una ricerca di più di 2mila nuovi assistenti di volo. Durante gli open day organizzati in Italia, infatti, si ricercheranno hostess e steward per i quali è previsto uno stipendio netto medio di circa 2.500 euro in classe Economy con 8 giorni liberi al mese, più paga oraria sui voli operati e rimborso delle spese di soggiorno.

Come candidarsi per entrare a far parte di una realtà mondiale

Coloro che desiderano diventare assistenti di volo in Emirates devono possedere precisi requisiti: conoscenza della lingua inglese parlata e scritta, capacità di lavorare in team, altezza minima di 160 centimetri, le condizioni per un visto di lavoro negli Emirati Arabi Uniti, il diploma di scuola superiore e nessun tatuaggio visibile mentre si indossa l’uniforme.

Per tutti i dipendenti sono previsti ulteriori benefit come alloggio spazioso e arredato con utenze incluse, 30 giorni di ferie annuali con biglietti per il ritorno a casa, biglietti scontati per i voli aerei per sé, i familiari e gli amici, assicurazione medica completa e privilegi esclusivi e sconti presso migliaia di marchi e negozi al dettaglio, club, cliniche, hotel.