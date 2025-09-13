Così non ci fate più lavorare: protesta dei falegnami contro LIDL | Con 2.50€ fai 1000 riparazioni e sei a posto per sempre

Dì addio al salasso da riparazioni, perché ora da Lidl puoi farlo da solo spendendo pochi spicci. I falegnami sono in crisi.

Il lavoro fai-da-te non è per tutti e per chi proprio non riesce nemmeno a piantare un chiodo da solo, ci sono gli esperti che ti vengono in aiuto.

Tuttavia, adesso i professionisti del mestiere si stanno ribellando contro uno dei Superstore più famosi in Italia e non solo.

Stiamo parlando del Lidl, la catena di supermercati 100% Made in German che offre sconti competitivi e una vasta gamma di prodotti.

Sugli scaffali Lidl ci sono delle offerte per i lavori casalinghi di riparazione che stanno mettendo in crisi i falegnami.

La rivolta dei falegnami

Non ti stupire se in giro senti frasi del tipo: “Così non ci fate più lavorare” dette dai falegnami perché i supermercati Lidl li stanno mettendo in forte difficoltà su tutto il territorio. Sappiamo bene come i costi per far riparare qualcosa di rotto nelle nostre case possono essere stellari, ma se non si è capaci di agire in autonomia è meglio pagare la mano d’opera e avere un lavoro ben fatto.

Adesso, però, Lidl offre prodotti elementari che anche una persona completamente inesperta potrebbe usare ad occhi chiusi. Non solo, perché il costo di questa attrezzatura è davvero irrisorio e i falegnami sono in pena per le loro famiglie. Se tutti optano per il fai-da-te facile ed economico di Lidl, i professionisti del mestiere non vengono più contattati finendo al verde in poco tempo.

Diventa un tuttofare con gli attrezzi Lidl per pochi euro

In ogni caso, dramma dei falegnami a parte (a meno che tu non sia uno di loro), sugli scaffali del Lidl puoi trovare tutto quello che ti serve per fare dei piccoli lavoretti di manutenzione in completa autonomia e senza subire un salasso stratosferico. Basta spendere un mucchio di soldi in attività che potresti fare anche tu con un minimo di impegno e una spesa irrisoria.

Nel supermercato Lidl puoi trovare svariati prodotti per stuccare e riparare le pareti del marchio PARKSIDE a soli 2.50€. Tutto quello che ti serve è una spatola adatta e il gioco è fatto. Se non dovessi avere lo strumento giusto, niente paura perché da Lidl trovi anche un set di spatole per stuccare le pareti da 2, 3 o 10 pezzi per soli 2.50 euro. In altre parole, se ti va bene spendi solo 2.50€ e se ti va male arrivi a 5 euro. In ogni caso, tu cadi in piedi e ti sistemi casa spendendo poco mentre i falegnami si disperano perché perdono sempre più clienti.