LASCIA IL PARADISO DELLE SIGNORE | Lo scandalo distruggi carriera: costretta ad abbandonare tutto e tutti

Storica protagonista della celebre serie televisiva di Rai 1 costretta ad abbandonare il set: uno scandalo ha deciso per lei.

Il Paradiso delle Signore è una delle serie televisive più seguite del piccolo schermo, in onda su Rai 1 dal 2015 registra picchi di share altissimi e ha fidelizzato il pubblico del primo pomeriggio del primo canale della tv di Stato.

Inizialmente trasmesso come serie televisiva sotto la direzione di Monica Vullo, si è poi trasformato in soap opera dal 2018, trasmessa nella fascia pomeridiana dal lunedì al venerdì alle 16.

Ispirato al romanzo Al paradiso delle signore di Émile Zola, la soap opera è ambientata a Milano tra gli anni Cinquanta e Sessanta, proprio lì dove esisteva realmente un negozio chiamato “Paradiso delle signore”.

Negli anni di messa in onda, sono stati tantissimi gli attori che si sono avvicendati sul set: alcuni sono spariti dopo poche stagioni, altri resistono ancora oggi e sono entrati nel cuore dei telespettatori. E, proprio uno di questi, sarà costretto a lasciare Il Paradiso delle Signore.

Paradiso delle Signore, al via la nuova stagione

Lo scorso 8 settembre Il Paradiso delle Signore è tornato a fare compagnia ai telespettatori di Rai 1. Alla sua decima stagione, la soap opera continua ad essere una delle più seguite del pomeriggio, con una media di oltre 1,6 milioni di telespettatori e uno share superiore al 19%. La trama ruota attorno alle vicende personali e sentimentali dei protagonisti che affollano il set e che sono coinvolti da intrighi, drammi, matrimoni, separazioni, crisi finanziarie, etc.

I personaggi storici de Il Paradiso delle Signore sono ormai entrati nel cuore dei telespettatori, che ne seguono le vicende e si appassionano alle loro storie. Una notizia delle ultime ore, però, annuncia l’addio di uno degli attori simbolo della soap opera: uno scandalo lo costringe ad allontanarsi. Ecco cosa è accaduto.

Addio imprevisto: attore si allontana dal set

A preoccupare i telespettatori de Il Paradiso delle Signore è Marta Guarnieri, personaggio interpretato da Gloria Radulescu. La figlia minore di Umberto Guarnieri, stando alle indiscrezioni sulla decima stagione della soap opera, sarà coinvolta in uno scandalo familiare che la costringerà ad allontanarsi dalla città.

Si sospetta, dunque, che Marta Guarnieri sparirà dal set de Il Paradiso delle Signore per farvi rientro a data da destinarsi. Per il momento vige assoluto riserbo su quanto accadrà nelle prossime puntate: i telespettatori non dovranno fare altro che continuare a seguire la loro soap opera del cuore.