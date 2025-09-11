Alghero, esplosione in un locale del centro | Tre feriti in piazza Duomo: ipotesi fuga di gas

Alghero, esplosione in un noto ristorante della zona: tre persone rimaste ferite. Vigili del fuoco sul posto: indagini in corso

Il tutto si è verificato nella serata di domenica 7 settembre, intorno alle ore 19:30, in quel di Alghero dove un noto ristorante della zona è andato a fuoco. Il tutto per via di una esplosione che si è verificata all’interno del locale.

Il ristorante in questione è “La Sartoria del Gusto“, situata in piazza Duomo. Secondo quanto annunciato da alcune fonti e media locali pare che la violenta esplosione si è verificata per via di una fuga di gas.

I testimoni hanno rivelato che l’esplosione è stata fortissima e che la paura è stata tanta. L’esplosione ha scatenato un incendio che, in pochi minuti, ha coinvolto tutto il locale. All’interno dello stesso erano presenti molti clienti.

Nel corso dell’incendio sono state tre le persone che sono rimaste ferite. Si tratta di una cameriera, del cuoco e di un passante. Quest’ultima, colpita alla gamba da una scheggia di vetro, è stata immediatamente soccorsa dal personale 118.

Alghero, esplosione in un ristorante: ipotesi fuga di gas

Sul posto sono intervenuti immediatamente i vigili del fuoco, due ambulanze e la polizia locale insieme ai carabinieri. Le forze dell’ordine, sin dal primo momento, hanno avviato le indagini. Poco prima avevano circoscritto la zona. Subito dopo il ristorante è stato dichiarato inagibile.

La notizia, nel giro di pochissimo tempo, ha fatto immediatamente il giro della rete. Successivamente l’episodio è stato raccontato anche sui social network, con testimonianze da parte di alcuni presenti. Ci sono anche video e scatti di quanto accaduto subito dopo l’esplosione.

Alghero, esplosione in un locale: indagini in corso delle forze dell’ordine

Sopra il locale ci sono appartamenti. All’interno degli stessi, in quel momento, erano presenti i proprietari di casa che sono rimasti sotto shock. Le abitazioni, per via dell’esplosione, saranno comunque oggetto di verifiche da parte dei vigili del fuoco.

Le condizioni dei lavoratori del ristorante non sono preoccupanti visto che sono usciti illesi. La passante, invece, è stata subito medicata e portata in ospedale per accertamenti.