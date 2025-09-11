Sassari, scarico illecito in area protetta | Camper lascia scia di liquami: turisti multati dalla municipale

Sassari, camper scarica acque nere in area protetta: interviene la municipale, fioccano un bel po’ di multe

Le vacanze stanno per terminare sì, ma non per tutti. Ancora adesso la Sardegna continua ad essere una meta importante per i vacanzieri. C’è anche chi, però, non rispetta affatto le regole. Di conseguenza viene punito. Proprio come accaduto pochi giorni fa.

Ci troviamo a Sassari dove la polizia locale ha avuto un bel po’ da fare nei litorali della zona con un solo obiettivo: quello di rispettare l’ambiente. Un qualcosa che un gruppo di turisti ha ben pensato di non fare.

Il tutto è accaduto nelle prime ore del mattino di domenica 7 settembre, precisamente nella zona di Ezzi Mannu, dove una pattuglia impegnata nell’operazione “Litorali sicuri” ha effettuato una pesante multa nei confronti di alcuni turisti stranieri.

Secondo quanto annunciato da più fonti e media locali pare che i turisti, mentre stavano percorrendo la strada adiacente allo stagno di Pilo, hanno scaricato i reflui del loro caravan. Un qualcosa che, oltre ad essere illegale, è dannoso per l’ambiente e non solo.

Sassari, scaricano acqua nera in area protetta: multati gruppo stranieri

Durante il pattugliamento vicino allo stagno di Pilo gli agenti, come annunciato dal Comune di Sassari in una nota, avevano notato che il mezzo lasciava (per almeno una decina di metri) una scia di acque luride e con un odore che non poteva affatto passare inosservato. Ad intervenire gli uomini del comando di via Carlo Felice.

Gli stessi che, in poco tempo, avevano sin da subito capito che i proprietari del caravan avevano aperto il bocchettone. Di conseguenza lasciavano andare liberamente il liquido inquinando tutta la strada che si trova nei pressi dell’area Zona Speciale di Conservazione, una delle più frequentate dai turisti. Come annunciato in precedenza i turisti sono stati severamente multati.

Sassari, turisti severamente multati: hanno infranto il Codice della Strada

Una pesante punizione quella che è stata inflitta nei confronti dei turisti stranieri. Anche perché questi ultimi hanno infranto una delle leggi riguardante il Codice della Strada. L’articolo 15, infatti, parla chiaro: l’abbandono di rifiuti e l’imbrattamento (modificato dal decreto legge 116/2025) prevede l’inasprimento delle sanzioni.

Le stesse che possono portare a multe fino a 18mila euro. Non solo: anche la sospensione della patente ed anche l’arresto. Questo, però, solamente in casi più gravi.