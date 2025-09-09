Quartu, rompe l’obbligo di dimora | Bloccato dai militari e trasferito in carcere

Quartu, un uomo ha violato i domiciliari ed è stato beccato dai carabinieri: i militari lo hanno portato in carcere

Non si tratta affatto del primo episodio che si verifica nel nostro Paese di persone che, dopo aver avuto problemi con la giustizia, continuano a volerne altri. Soprattutto violando le regole più ferree.

Ci troviamo a Quartu dove un uomo, agli arresti domiciliari, ha ben pensato di rompere l’obbligo di dimora. Sì, le prescrizioni imposte dalla detenzione domiciliare sono state violate come se nulla fosse.

Ad accorgersene sono stati i carabinieri che, senza pensarci su due volte, hanno accompagnato l’uomo direttamente nel carcere di Uta. Ad arrestarlo i militari dell’arma di Flumini di Quartu. Gli stessi che, appunto, hanno rintracciato ed arrestato l’indagato.

Si tratta di un uomo di 56 anni, celibe, disoccupato e residente in quel di Monserrato, anche se domiciliato a Quartu Sant’Elena. In un primo momento l’uomo era stato sottoposto, appunto, ad una misura di detenzione domiciliare. Dopo averla violata gli sono state aperte le porte del carcere.

Quartu, viola i domiciliari: arrestato 56enne celibe e disoccupato

Una operazione che è stata condotta in esecuzione grazie ad un decreto emesso dall’Ufficio di sorveglianza di Cagliari. Con il quale è stata disposta la sospensione cautelativa della misura alternativa ed il ripristino della detenzione in carcere.

Questo tipo di provvedimento è stato, appunto, adottato a seguito delle continue violazioni commesse dall’uomo. Le stesse che, puntualmente, sono state prima accertate e poi segnalate da parte degli stessi carabinieri.

Quartu, evade dai domiciliari e finisce in carcere: le ultime

Fino a questo momento non arrivano particolari novità dalla città sarda. Dopo che il 56enne è stato trasportato in carcere (presso la Casa Circondariale di Uta), la sua posizione rimane a completa disposizione da parte dell’Autorità Giudiziaria. La stessa che, successivamente, dovrà valutare la sua posizione.

Il rischio che possa rimanere in carcere potrebbe essere molto alto. Nel frattempo la notizia, nel giro di pochissimo tempo, ha immediatamente fatto il giro non solo dei social network ma anche della città. Una vicenda che, appunto, ha catturato l’attenzione di moltissime persone.