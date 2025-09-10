“Finalmente si sono decisi”: il Governo approva gli aumenti in busta paga | 140€ al mese in più per tutti

Una buona notizia per milioni di lavoratori dipendenti: è in arrivo l’aumento in busta paga di 140 euro al mese. L’annuncio è imminente

È in arrivo un’importante novità per milioni di lavoratori. È infatti alle viste un aumento di ben 140 euro in busta paga, una cifra che senza dubbio può incidere nella vita di parecchie famiglie italiane.

Bisogna però chiarire come questa cifra non andrà a beneficio di tutte le categorie del lavoro dipendente, ma solo ed esclusivamente del personale scolastico. Ad oggi tra l’altro non v’è ancora la certezza che l’aumento andrà a buon fine.

Siamo infatti alle prese con una nuova fase di trattative per il rinnovo del CCNL 2022-2024 e l’attenzione di docenti e ATA (personale amministrativo, tecnico e ausiliario) è tutta puntata sugli esiti delle discussioni.

La richiesta principale, e imprescindibile, che le parti sindacali hanno messo sul tavolo è un significativo aumento degli stipendi. Le cifre che circolano sono un segnale di un cambio di passo: si parla di un aumento di 130 euro per gli ATA e di 150 euro per i docenti.

Arrivano gli aumenti in busta paga

La trattativa, nonostante sia ancora in una fase di stallo, si inserisce in un contesto più ampio che mira a migliorare il potere d’acquisto del personale scolastico, eroso dall’inflazione e da anni di contratti bloccati. L’obiettivo è quello di dare una boccata d’ossigeno a una categoria che da tempo lamenta una retribuzione non adeguata all’importanza del suo ruolo.

Sullo sfondo del negoziato c’è un’ipotesi innovativa e senza precedenti: un piano pluriennale che preveda ben tre rinnovi in tre anni. Questa strategia se attuata, garantirebbe una progressione salariale più rapida e una maggiore stabilità economica per i lavoratori della scuola. Un’idea che potrebbe sbloccare lo stallo delle trattative e aprire la strada a un futuro più roseo per l’intero settore.

Le cifre in ballo sono decisive

Gli aumenti proposti sebbene non risolutivi, sarebbero un passo importante. Per gli ATA un aumento di 130 euro al mese farebbe una differenza significativa, migliorando il loro potere d’acquisto e riconoscendo il loro ruolo fondamentale nel funzionamento della scuola. Per i docenti l’aumento di 150 euro sarebbe un segnale di apprezzamento per la loro professionalità e il loro impegno, e un primo passo verso una retribuzione più in linea con gli standard europei.

La sensazione è che il Governo sia consapevole dell’importanza di investire nel mondo della scuola e che il rinnovo del contratto non sia solo una questione economica, ma anche un modo per rilanciare la fiducia e la motivazione del personale. La speranza è che le parti arrivino presto a un accordo, in modo da poter dare a docenti e ATA le risposte che attendono da tempo.