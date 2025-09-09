Bancomat, non premere mai questi tasti | Ti bloccano il conto all’istante: resti senza soldi a tempo indeterminato

Luana Rosato 9 Settembre 2025
Bancomat, quali tasti ti bloccano il conto

Bancomat, attenzione ai tasti che si pigiano perché potrebbero bloccare il conto

Pigiando i tasti sbagliati, la banca potrebbe bloccare definitivamente il conto lasciandoti senza denaro contanti: presta massima attenzione.

La digitalizzazione del settore bancario ha portato ad un grande cambiamento nella gestione del denaro, con un aumento crescente di consumatori che optano per i pagamenti elettronici.

I contanti, tuttavia, continuano ad essere considerati fondamentali per alcune attività o quando si ha bisogno di pagare piccole somme di denaro.

Il prelievo presso gli sportelli ATM, dunque, continua ad essere un’abitudine molto diffusa, ma il consiglio è di prestare sempre massima attenzione ai tasti che si pigiano.

Utilizzando quelli sbagliati, la banca potrebbe avvertire un allarme e decidere di bloccare il conto fino a tempo indeterminato: così non si ha più la possibilità di usufruire del proprio denaro.

Bancomat, attenzione alle truffe

Le truffe bancarie diventano sempre più frequenti: la digitalizzazione ha facilitato alcune operazioni, rendendole più veloci ed immediate ma, allo stesso tempo, ha esposto a raggiri sempre più difficili da individuare. I rischi, tuttavia, si corrono non solo quando si opera online, ma anche quando ci si ritrova davanti agli sportelli bancomat. Le autorità, infatti, raccomandano sempre di controllare che l’ATM funzioni correttamente e che non vi siano segnali che lasciano ipotizzare una possibile truffa in corso.

Il rischio è di ritrovarsi improvvisamente senza denaro sul conto, con le carte clonate e i dati personali rubati. Ma, quando ci si ritrova davanti agli sportelli bancomat, bisogna anche prestare massima attenzione ai tasti che si digitano: cliccando su quelli sbagliati, si potrebbe creare un allarme al quale la banca interviene con un blocco immediato della carta. Ecco cosa sapere in merito.

Sportello bancomat, rischio di blocco del conto

Tasti bancomat: così ti bloccano il conto

Nel momento in cui si stipula un contratto con la banca, quest’ultima rilascia una carta che serve per effettuare i pagamenti, oltre ad una serie di accessi al digital banking. Nel contratto firmato, inoltre, vengono indicati i limiti massimi di prelievi consentiti: la legge italiana non stabilisce un tetto massimo per i prelievi in contanti, ma esistono delle soglie che, se superate, fanno scattare i controlli per antiriciclaggio.

Quando ci si reca presso lo sportello bancomat, dunque, bisogna prestare massima attenzione nel momento in cui si digitano i tasti per la somma da prelevare. Qualora si dovesse compiere un errore aggiungendo una cifra sbagliata, potrebbe scattare un blocco: se si superano i limiti contrattuali concordati con la banca sui prelievi, questa sospende il ritiro di denaro come misura automatica di sicurezza.