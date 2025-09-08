Spyros, te lo ricordi il vincitore di MasterChef 1? Ecco come si è ridotto: non crederai ai tuoi stessi occhi

Ti sei mai chiesto che fine abbia fatto Spyros, il primo vincitore di MasterChef Italia? La risposta ti sorprenderà!

Chi non ricorda quel giovane e simpatico, di origini greche ma con il cuore italiano che vinse Masterchef 1? I fan della trasmissione non se lo saranno sicuramente dimenticato e, ancora oggi, si ricorderanno alla perfezione le sue ricette squisite. Spyros Theodoridis riuscì ad entrare nel cuore di milioni di spettatori per la sua timidezza e spontaneità.

Ma che fine ha fatto quel celebre volto della trasmissione culinaria? E perché ha deciso di abbandonare le luci dei riflettori? Adesso te lo spieghiamo noi.

Masterchef è indubbiamente uno dei programmi più avvincenti e seguiti della nostra nazione. La ‘guerra’ tra i migliori cuochi del nostro Paese, ha da sempre appassionato milioni e milioni di spettatori. Tra i celebri protagonisti incontrati durante le varie edizioni, non possiamo non citare Spyros, nonché il vincitore della primissima competizione della trasmissione.

Tuttavia, sui social, in molti si sono domandati che fine abbia fatto quel giovane dalla faccia simpatica e un talento da vendere. Beh, diciamo che la sua carriera ha preso una strada differente..

Chi è Spyros Theodoridis e perché entrò nel cuore degli italianai

Nel corso della prima edizione, il ragazzo mise in scena una performance che rimase impressa nella mente di tutti quanti: piatti raffinati come ravioli di scampi e seppie, mousse al cioccolato e delizie di ogni genere e gusto. Dopo la sua vittoria, Spyros si era ripromesso di voler continuare la sua carriera davanti alle telecamere e continuare ad intrattenere così milioni d’italiani. Tuttavia, sembrerebbe che lo chef abbia poi scelto un percorso del tutto differente da quello della star sulla scena internazionale.

La cucina è rimasta indubbiamente il suo pezzo forte, ma ha deciso di ‘affrontarla’ in maniera differente.

Come è diventato adesso il cuoco di Masterchef 1

Spyros ha dunque deciso di aprire il suo ristorante, il ‘1495 Restaurant‘ a Scandiano, in provincia di Reggio Emilia. Ha poi scritto due libri di cucina: ‘Cuoco per emozione’ e ‘Help Kitchen-Guai in padella’. Attualmente l’uomo è un docente di cucina all’Istituto di Modena con Gusto, dove tiene corsi e partecipa a cooking show. Anche il suo aspetto fisico è leggermente cambiato: adesso Spyros ha un viso più maturo e decisamente più adulto ma, nonostante ciò, i suoi occhi continuano ad avere la stessa passione di un tempo.

Insomma, Spyros non ha assolutamente abbandonato la cucina, ma ha deciso piuttosto di scegliere la discrezione e la concretezza. Ed è proprio per questo motivo che noi continuiamo ad amarlo!