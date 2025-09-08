Allarme rosso, se hai soldi su questa carta prelevali tutti | Stanno prosciugando un mare di conti: ti ritrovi senza un euro

Attenzione a questa truffa che sta prosciugando il conto di migliaia d’italiani. Il rischio è quello di rimanere senza un centesimo..

Siamo ormai abituati a pensare che i metodi di pagamento digitali siano i più sicuri al mondo. D’altronde, in caso di furto, con un semplice click sarà possibile bloccare la propria carta e tutti i conti correnti. Ma cosa accadrebbe se ti dicessimo che, nelle ultime settimane, sta circolando una truffa in grado di lasciarti senza un euro?

Si tratta di un raggiro informatico che sta terrorizzando migliaia d’italiani e di cui dovresti essere a conoscenza prima che sia troppo tardi.

Come ben sappiamo, le carte di debito o credito sono comode, veloci e accettate ovunque. Ci permettono inoltre di fare pagamenti online e all’estero e, oggigiorno, sono diventate di vitale importanza. Tuttavia, dietro a questa loro praticità, si nasconde in realtà una minaccia spesso ignorata dalle persone. Le truffe e le clonazioni sono infatti all’ordine del giorno e alcune tipologie di carte, possono trasformarsi da alleate a nemiche in un batter d’occhio.

A spiegarcelo sono stati proprio gli esperti e, prima di svegliarti senza un euro, ecco tutto quello che dovresti sapere al riguardo.

Il lato oscuro dietro alle carte di credito o debito

Le carte prepagate hanno conquistato milioni di italiani, visto che non serve un conto corrente per averle e possono essere ricaricate in pochi secondi. Tuttavia, se dovessi perdere questa carta o subire un furto del saldo, le protezioni sono praticamente nulle. A differenza di tutte quelle soluzioni collegate ad un conto bancario, con le prepagate anonime e non ricaricabili, i tuoi soldi spariranno per sempre. Nessuna assicurazione, nessun rimborso e soltanto tanta rabbia.

Proprio per tutti questi motivi, gran parte delle famiglie italiane continuano a preferire i contanti e avere da parte dei risparmi, potrebbe essere il ‘salvavita’ in determinate situazioni.

Perché il contante non ti ‘tradirà’ mai

Come spiegato da Uspms.it, le ragioni principali per cui le persone prediligono i contanti sono: l’immediatezza in caso di emergenze (basti pensare a blackout o guasti bancari), la voglia di mantenere una certa privacy sulle proprie spese e controllare meglio le proprie uscite quotidiane. D’altronde, negli ultimi anni, è stato possibile notare quanto fragile possa essere l’infrastruttura digitale. Cyberattacchi, truffe informatiche, clonazioni e persino calamità naturali, in cui i contanti rimangono l’unica salvezza.

Insomma, di una cosa possiamo esserne ancora fermamente convinti: i contanti dentro al tuo portafoglio, a differenza delle carte prepagate, non ti ‘tradiranno’ mai!