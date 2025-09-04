Eredità Giorgio Armani: il celebre stilista non aveva figli | Ecco chi si intasca l’enorme patrimonio

Addio al re della moda italiana e del mondo, Giorgio Armani: ecco a chi andrà la sua ricca ed importante eredità dopo la sua scomparsa

Il mondo della moda italiana e mondiale piange la scomparsa di Giorgio Armani. Il noto stilista è venuto a mancare a 91 anni a causa di un infarto che non gli ha lasciato scampo. La notizia, nel giro di pochissimo tempo, ha immediatamente fatto il giro della rete e dei social network.

In tanti, tra utenti e personaggi dello spettacolo, che lo stanno omaggiando e ricordando con foto, frasi e momenti indimenticabili vissuti insieme al nativo di Piacenza. Il suo marchio di fabbrica, però, continuerà ad espandersi in tutto il mondo.

Come tutti ben sanno lo stilista, nel corso della sua vita, non ha avuto figli. Anche se, nel corso di più interviste, ha rivelato che non è stato per distacco volontario. Anzi, il fatto di non aver avuto figli lo ha definito come uno dei rimpianti più profondi ed importanti della sua vita. “Sarei stato un ottimo papà” aveva rivelato in alcune interviste.

A poche ore dalla sua scomparsa in molti, adesso, si stanno domandando a chi andrà la sua ricca, pesante ed importante eredità stimata in tutti questi anni di glorioso lavoro e carriera.

Addio a Giorgio Armani, ecco a chi andrà la sua ricca eredità

Nel corso di una sua intervista, rilasciata qualche anno fa a “Bllomberg”, ha trattato vari argomenti. Tra questi anche quello di aver pianificato il futuro della sua azienda quando non ci sarebbe stato più. Queste furono le sue parole: “L’indipendenza dai grandi gruppi potrebbe ancora essere un valore trainante per il Gruppo Armani in futuro, ma non mi sento di escludere nulla. Anche la quotazione in Borsa è qualcosa che non abbiamo ancora discusso, ma è un’opzione che potrebbe essere presa in considerazione, auspicabilmente in un futuro lontano”.

Poi ha continuato affermando: “Mi auguro che il gruppo continui a prosperare anche in mia assenza. Fino ad ora ho guidato il gruppo da solo. Successione? La soluzione migliore sarebbe un gruppo di persone fidate vicine a me e scelte da me. Ho iniziato da solo con una piccola azienda e l’ho trasformata in un gruppo di rilevanza internazionale. In futuro la fondazione deciderà e governerà il futuro del Gruppo Armani perché le persone più vicine a me sono alla guida di essa“.

Addio a Giorgio Armani, ecco a quanto ammonta la sua eredità

Secondo quanto annunciato dalla “Real time billionaires” di Forbes pare che Giorgio Armani, in questi anni, ha accumulato un patrimonio ricco ed importante (stimato al 19 aprile 2024) di 11,3 di miliardi di dollari, Tanto da essere la terza persona più ricco d’Italia. Secondo quanto annunciato dal sito “Quotidiano.net” pare che il suo patrimonio potrebbe essere suddiviso anche ai suoi nipoti. Silvana e Roberta, figlie del fratello Sergio Armani e Andrea Camerana, figlio della sorella Rosanna.

Tutti e tre sono membri del consiglio di amministrazione della “Giorgio Armani SpA” e sono destinati a ricevere partecipazioni nel gruppo secondo il piano preparato da Armani stesso. Sul futuro dell’azienda, inoltre, Armani aveva deciso (in una intervista al supplemento “How to spend it” del Financial Times) di effettuare un “trasferimento graduale“ delle responsabilità ai suoi collaboratori più stretti e alla sua famiglia.