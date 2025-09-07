Addio Netflix, dal 1º ottobre non ci sarà più | Annuncio sconvolgente: sparirà da ogni tv

Una brutta notizia per tutti gli appassionati della serie TV in onda su Netflix. L’annuncio è ufficiale e da ottobre non la vedremo più

Il pubblico delle piattaforme televisive è cresciuto a vista d’occhio negli ultimi anni, soprattutto grazie all’aumento esponenziale dell’offerta televisiva. Una tendenza che vale per tutti, a cominciare da Netflix, la piattaforma più seguita al mondo.

Il colosso dello streaming ha fatto il pieno in questi ultimi anni arricchendo i suoi palinsesti con alcune serie che hanno riscosso un successo a dir poco clamoroso, soprattutto in termini di ascolto e di gradimento.

Capita però che all’improvviso una serie di grande successo venga cancellata dai palinsesti e sostituita con un’altra. La decisione di rimuovere una serie da Netflix non è insolita. La piattaforma infatti ha un catalogo in continua evoluzione e le serie e i film vengono rimossi a causa della scadenza dei contratti di licenza.

Netflix infatti non produce tutte le serie che ospita, ma acquista i diritti di trasmissione per un periodo di tempo limitato. Quando il contratto scade la serie viene rimossa dal catalogo, a meno che i diritti non vengano rinnovati.

Netflix addio, un piccolo dramma per i telespettatori

Questa sorta di turnazione ha colpito anche una delle serie più amate dal pubblico e in particolare dagli abbonati a Netflix, costretti a dire addio a “Oktoberfest, birra e sangue“, che sarà rimossa dalla piattaforma di streaming a partire dall’1 ottobre. L’annuncio ha sconvolto tutti i fan della serie tedesca.

“Oktoberfest, birra e sangue” ha conquistato il pubblico con la sua trama avvincente, i personaggi complessi e la ricostruzione storica della Monaco del 1900. Come molti sanno si racconta la storia di due famiglie rivali, i Wimmer e i Hoflinger, che si contendono il diritto di costruire la birreria più grande dell’Oktoberfest. La serie, che intreccia l’intrigo politico con il dramma personale, ha saputo catturare l’attenzione degli spettatori, che ora si trovano a dover rinunciare a uno dei titoli più di spicco del catalogo.

Cosa fare per non perdere la serie

Il caso di “Oktoberfest, birra e sangue” è un esempio di questa dinamica. La serie, prodotta dalla tedesca Bavarische Rundfunk, è stata licenziata a Netflix per un periodo di tempo limitato. La decisione di non rinnovare il contratto è probabilmente dovuta a questioni economiche o a strategie di mercato.

Si consiglia a chi non l’abbia ancora vista ha ancora vista di fare in fretta. La serie rimarrà disponibile su Netflix fino alla mezzanotte del 30 settembre. Dopo quella data non sarà più possibile vederla. L’unica soluzione è affrettarsi e fare una maratona di episodi per non perdere un titolo che, per la sua bellezza e la sua qualità, merita di essere visto.