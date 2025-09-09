“Venite subito o perdete il Bonus”: Poste Italiane chiama i pensionati | Si può incassare entro questa data

C’è un bonus del Governo che puoi facilmente perdere se non rispetti una scadenza precisa e non molto lontana. Affrettati.

Il Governo italiano cerca sempre di aiutare i suoi cittadini in forte difficoltà economica, difficoltà causata dalla crisi e dall’inflazione che hanno messo in ginocchio l’intero Paese.

In questi ultimi anni, infatti, sempre più famiglie italiane faticano ad arrivare a fine mese e molto spesso devono rinunciare a qualcosa per mettere a tavola un piatto di pasta.

Sembra di parlare di un Paese del terzo mondo, ma si tratta della situazione italiana attuale: pochi possono permettersi il lusso di riempire il carrello fino al bordo ogni volta che desiderano.

Tuttavia, adesso è previsto un bonus per sostenere le famiglie più in difficoltà, ma c’è una scadenza da dover rispettare se non si vuole perdere tale agevolazione.

Il bonus da non perdere

Gli aiuti economici del Governo sono numerosi e si differenziano tra loro per metodo di richiesta e requisiti necessari per poterli ottenere. Il bonus di cui stiamo parlando è un aiuto economico che spetta a tutti i cittadini italiani che rispettano due requisiti fondamentali: il proprio ISEE deve essere massimo di 15.000€ e non si devono percepire altri sussidi statali. Si tratta della Carta Dedicata a Te.

Questo aiuto economico può essere percepito anche dai pensionati e, infatti, le Poste Italiane hanno chiamato a raccolta tutti i beneficiari. Per poter rientrare nell’elenco di questo bonus non si deve fare nulla, perché sarà il Comune a contattare chi è rientrato nei requisiti per poter ricevere tale aiuto economico dal Governo. Per ritirare la Carta Dedicata a Te devi andare alle Poste Italiane, ma c’è una data da rispettare.

Segnati il giorno sul calendario

La Carta Dedicata a Te predispone 500€ per tutti coloro che hanno un ISEE di massimo 15.000 euro. Questa cifra extra può essere spesa solo per acquistare beni di prima necessità come, ad esempio, i generi alimentari. Per poter ottenere tale aiuto si deve aver fatto l’ISEE, la cui soglia dev’essere di massimo 15.000€, e non si devono avere altri aiuti dal Governo.

Se rispondi a questi requisiti, allora verrai informato della possibilità di ritirare la tua Carta, ma attenzione: c’è una data di scadenza che non puoi esimerti dal rispettarla. Dovrai effettuare il primo utilizzo di tale Carta entro il 16 dicembre, altrimenti perdi il beneficio. I soldi extra che ricevi possono essere utilizzati nella finestra temporale che va dal 16 dicembre 2025 al 28 febbraio 2026.