Ultim’ora in Sardegna: approvato il “BONUS SARDOS” | 500€ a famiglia direttamente sulla carta

Il Governo ha deciso di elargire un bonus da 500 euro a tutte le famiglie sarde. Non devi fare nulla, ricevi i soldi direttamente sul conto.

La crisi economica e l’inflazione hanno messo in ginocchio l’intero Paese e moltissime famiglie italiane non riescono ad arrivare a fine mese in modo dignitoso.

Adesso la situazione potrebbe cambiare per il meglio, anche se ci vorrà del tempo, perché il Governo ha deciso di aiutare i suoi cittadini. Tutti dovrebbero permettersi di poter comprare il minimo indispensabile senza sacrificarsi e restare al verde.

Nello specifico, in una delle due isole maggiori d’Italia è arrivato un aiuto economico che si potrebbe battezzare il Bonus Sardos.

Ogni famiglia sarda riceverà sul proprio conto corrente 500€, senza dover presentare nessun tipo di domanda perché è una procedura automatica.

Bonus Sardos

La Regione Sardegna ha un indice di povertà da non sottovalutare, dal momento che diverse famiglie del luogo hanno molte difficoltà a sbarcare il lunario. Secondo quanto si legge sul sito lanuovasardegna.it, circa il 2% degli abitanti dei centri urbani maggiori dell’isola vive al limite della povertà contando i centesimi per vedere se è possibile fare un minimo di spesa.

Data la situazione, il Governo non ha potuto voltarsi dall’altra parte e ha deciso di elargire 500 euro per ogni famiglia in forte difficoltà con questo Bonus Sardos. L’unico requisito per poter ricevere tale aiuto economico è avere l’ISEE di massimo 15.000€ e non percepire altri sussidi statali. In questo caso, i soldi arrivano direttamente sulla carta senza fare ulteriori pratiche burocratiche se non quella riguardante l’ISEE.

Un aiuto notevole

Questi soldi extra che il Governo ha deciso di predisporre per le famiglie sarde si possono spendere solo per acquisti di beni di prima necessità (ad esempio fare la spesa). Stando a quanto riportato sul sito lanuovasardegna.it, quest’anno i beneficiari di tale bonus potrebbero essere circa 20.000 famiglie sarde. Migliaia di persone che per qualche mese avranno la possibilità di respirare un po’ di più senza pensare troppo al portafoglio vuoto.

L’aiuto economico può essere speso per i beni di prima necessità dal 16 dicembre 2025 al 28 febbraio 2026. Molto probabilmente ti starai chiedendo se questo Bonus Sardos è rilegato soltanto all’isola oppure vale per tutta Italia. La risposta è sì, questo aiuto economico vale per tutti quelli che hanno l’ISEE di massimo 15.000€ perché si tratta della Carta Dedicata a Te. Questo bonus è stato denominato sardos perché in questo caso parliamo degli abitanti della Sardegna, ma è disponibile per tutti gli italiani con il reddito non superiore a 15.000 euro.