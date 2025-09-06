Palau, incendio nella notte in un bar | Ingenti danni in via Nazionale: ipotesi corto circuito

Palau, paura nel cuore della notte dove un noto bar è andato in fiamme: sul posto i vigili del fuoco. Ipotesi corto circuito

Il tutto si è verificato nella notte tra martedì 2 settembre e mercoledì 3 in quel di Palau, A pochi passi dal porto un noto bar è andato completamente in fiamme. Secondo quanto annunciato da alcune testimonianze pare che le fiamme hanno iniziato a fare il loro cammino a partire dalle ore 5 del mattino.

Le stesse che sono divampate per tutto il locale ed hanno creato danni non di poco conto. Subito è scattato l’allarme con l’arrivo da parte dei vigili del fuoco. Nelle ultime ore sono partite anche alcune ipotesi. Come quella di un condizionatore acceso e, di conseguenza, a causa di un corto circuito.

Sul luogo dell’incendio sono intervenuti, appunto, i Vigili del Fuoco di Arzachena che ci hanno impiegato un bel po’ di tempo a spegnere le fiamme e domare il rogo. Fortunatamente, all’interno dell’esercizio, non erano presenti persone. La squadra, subito dopo aver spento l’incendio, ha messo in sicurezza l’intera area.

I danni, purtroppo, sono a dir poco ingenti. Oltre ai vigili del fuoco, sul posto, anche i carabinieri e gli uomini della Guardia Costiera della vicina sede di Palau. Gli stessi che hanno avviato le prime indagini per cercare di capire come sia potuto verificarsi una tragedia del genere.

Le cause continuano ad essere in accertamento. Il bar in questione si trova in via Nazionale, a pochi passi dal porto. Il noto locale, frequentato da cittadini e turisti, è stato avvolto completamente dalle fiamme.

Le cause del rogo sono ancora in fase di accertamento visto che notizie ufficiali, almeno per il momento, non ce ne sono ancora. La notizia, nel giro di pochissimo tempo, ha immediatamente fatto il giro del web e sconvolto gli abitanti della zona che conoscono perfettamente il bar.

Almeno per il momento non ci sono ancora aggiornamenti o ulteriori sviluppi pubblicati. Stesso discorso vale anche per le cause precise di questo incendio, responsabilità o eventuali interventi successivi da parte delle autorità locali.

Come annunciato in precedenza i militari dell’arma stanno continuando le proprie indagini per cercare di fare il punto della situazione.