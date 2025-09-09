Emergenza in Italia, l’enorme azienda licenzia in massa | Annuncio agghiacciante: un mare di famiglie ridotte sul lastrico

Licenziamenti in blocco, una delle aziende più rinomate e grandi d’Italia lascia a casa molte persone costringendo intere famiglie alla fame.

Il mondo del lavoro è una giungla sempre più ardua dalla quale uscirne vivi. Dopo il liceo o l’università, non è sempre scontato che una persona trovi l’impiego dei suoi sogni.

Anzi, davvero in pochissimi riescono in questa impresa epica dal momento che la maggior parte dei cittadini lavora per mantenersi e portare il proverbiale pane a casa (e un impiego vale l’altro).

Che sia il lavoro che hai sempre voluto fare oppure uno che devi fare per forza per mantenerti, poco importa. Almeno ne hai uno, non come diversi italiani che sono stati lasciati a casa da un’azienda molto famosa.

Infatti, adesso moltissime famiglie non riusciranno ad arrivare a fine mese a causa dei licenziamenti di massa messi in atto da una delle aziende più grandi della penisola.

L’azienda che manda tutti sul lastrico

In questo momento storico dettato dalla crisi economica e dall’inflazione, perdere il proprio lavoro non è il massimo delle aspettative. Ora che riuscire a mettere da parte anche solo 1€ è una grande vittoria, vedersi cancellare del tutto il proprio stipendio mensile perché si è stati licenziati è un duro colpo da incassare (soprattutto se hai una famiglia a carico).

Tuttavia, secondo quanto si legge sul sito quifinanza.it, pare proprio che una tra le aziende più importanti e laboriose del Bel Paese stia per lasciare a casa diversi impiegati. Stiamo parlando del Gruppo 8 e del fatto che potrebbe decidere di chiudere definitivamente lo stabilimento che si trova a Forlì (in Emilia-Romagna).

Le motivazioni

Con questa chiusura inaspettata ma molto probabile, ci sarebbe il licenziamento di 30 lavoratori costringendo altrettante famiglie a finire sul lastrico in poco tempo. Il Gruppo 8 è un’azienda che opera nel settore del mobile imbottito, vale a dire si occupa di letti, divani e poltrone. Tale proprietà è una delle tante controllate dalla multinazionale HTL di Singapore.

Stando a quanto riportato sul sito quifinanza.it, la decisione di chiudere la sede a Forlì facendo perdere il posto di lavoro a trenta persone deriva da alcune tensioni. Nel dettaglio, sono diversi anni che va avanti un conflitto con il sindacato SUDD Cobas e, inoltre, ci sono diverse difficoltà produttive legate al settore del mobile imbottito. Queste motivazioni hanno spinto il Gruppo 8 a considerare in modo sempre più concreto la chiusura definitiva dello stabilimento di Forlì.