Conto Corrente, allarme “Prelievi Fantasma”: la colpa è tutta di questa App | Ti svuota il conto senza lasciare traccia

Controlla subito il tuo Conto Corrente. Potresti essere stato vittima della terribile truffa di questa app scaricata da tutti!

In queste ore, il mondo Android è finito al centro dell’attenzione mediatica. Il motivo? Una terribile truffa che potrebbe svuotarti il Conto Corrente in un batter d’occhio. Scaricare questa app significa solamente due cose: perdere il proprio denaro e i dati personali.

Ma ecco nel dettaglio cosa sta accadendo in queste ore e perché è sempre bene non abbassare mai la guardia.

Purtroppo si sa, oggigiorno le truffe sono all’ordine del giorno e perdere tutto quanto in una frazione di secondo è assai comune. Con le nuove tecniche adoperate dalle piattaforme truffaldine, l’utente finisce per essere imbrogliato senza neanche rendersene conto. Proprio per questo motivo, una buona consapevolezza di quello che stiamo facendo nel mondo digitale è il primo passo per non essere le prossime vittime.

In queste ore, ad attirare l’attenzione delle persone è stata una nuova tecnica utilizzata da alcune applicazioni Android.

Quando un app può trasformarsi nel peggiore incubo

Ebbene sì, quando si dice che la prudenza non è mai troppa, è proprio vero! Questo perché, spesso e volentieri, finiamo per scaricare ingenuamente delle applicazioni accattivanti, senza renderci conto che stiamo regalando i nostri dati personali. La prima mossa intelligente per evitare tutto questo, è sicuramente evitare di scaricare delle app su siti non ufficiali e riconosciuti da Android. Questo perché, alcune piattaforme truffaldine, pagano per ottenere visibilità e possono finire ai primi posti nei motori di ricerca. L’unico problema? Scaricarle potrebbe diventare un vero incubo.

Le conseguenze di questi ‘bot’ possono essere disastrose e in pochi secondi potresti perdere tutto quanto, anche il tuo nome!

Cosa accade quando si scaricano questi bot

In appena 15 secondi, queste finte applicazioni scaricate sul tuo smartphone potrebbero trafugare i tuoi dati personali, inviarli ad un altro server e accedere alla tua privacy. Foto, video, informazioni finanziarie, contatti e chi più ne ha ne metta! Il Conto Corrente svuotato è dunque solamente una delle possibili gravi conseguene. Ma come comportarsi per evitare tutto questo? La prima cosa da fare è controllare sempre le autorizzazioni concesse alle applicazioni durante il momento dell’installo. È inoltre buona prudenza quella di aggiornare spesso il sistema operativo del proprio cellulare e affidarsi ad un antivirus consigliato dagli esperti.

Soltanto così potrai proteggere il tuo Conto, i tuoi dati e soprattutto non dovrai passare ore in questura a denunciare questo fattaccio!