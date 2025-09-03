Carbonia, grande partecipazione a “Pedala per Peppe”: omaggio a un simbolo di Bacu Abis

Carbonia, grande partecipazione all’evento “Pedala per Peppe”: un omaggio ad un vero e proprio simbolo di Bacu Abis

Nessuno ha voluto mancare all’appuntamento per ricordare uno straordinario ragazzo che, purtroppo, è venuto a mancare in maniera troppo prematura. Era il 2018 quando il cuore di Peppe Cali smise di battere per sempre.

La città di Carbonia, precisamente quella di Bacu Abis, non lo ha mai dimenticato. Tanto è vero che ogni anno ci tiene a ricordarlo attraverso un evento che è stato intitolato proprio a lui. “Pedala per Peppe“, arrivata oramai alla sesta edizione.

Almeno una ventina i ciclisti che non hanno mancato all’appuntamento. Gli stessi si sono radunati in piazza Santa Barbara. Un momento molto commovente. Soprattutto per i familiari del povero Peppe, presenti sul posto, a ricordarlo con affetto e stima.

Il giro ciclistico comprendeva una gara di 12 chilometri nel ricordo, appunto, del ragazzo venuto a mancare sette anni fa. Non c’è stato un vincitore. Anzi, lo sono stati tutti coloro che hanno partecipato e che lo hanno ricordato nel migliore dei modi.

Carbonia, grande partecipazione all’evento “Pedala per Peppe”

Il corteo ciclistico, come annunciato in precedenza, è partito da piazza Santa Barbara ed ha proseguito per le vie di: Pozzo Emilio, Monteponi, Monteneve, Monterosa, Pozzo Roth, Tallarita, Santa Barbara, Pertini, Biella, quindi passaggio anche in via Alessandria, Firenze, Cuneo, Olbia, Cogne, Lamarmora, Gavorrano, Argentiera e Piazza Idria, infine a Medau Brau.

Un uomo che, nel corso della sua vita, ha fatto del bene a tutti. Un grandissimo appassionato di sport e conosciuto nella frazione mineraria di Carbonia. Le foto ed i filmati dell’evento sono stati pubblicati sui social network.

“Pedala per Peppe”, grande partecipazione alla sesta edizione dell’evento

Una edizione, quella che si è svolta nella giornata di domenica 31 agosto, che è stata definita dai partecipanti a dir poco speciale. Un evento che è riuscito perfettamente. Una grande affluenza di pubblico, soprattutto dopo la gara ciclistica, e grandissima generosità a favore di “Save The Children“. Insomma, non c’era altro modo migliore se non quello di ricordare un uomo straordinario come Peppe.

Su Facebook sono stati inoltrati i ringraziamenti agli organizzatori dell’evento (Salvatore Calì, Cesare Bocci, il comune di Carbonia) e tutti i partecipanti e volontari. Spazio anche alla musica con: Sergio Garau e Franco Mura. La croce rossa di Cortoghiana, l’associazione Noetaa e tutte le attività commerciali e i cittadini che hanno contribuito alla realizzazione della manifestazione.