Porto Torres, al via le borse di studio | Novità per gli studenti: ecco come partecipare al bando

Porto Torres, importanti aggiornamenti per quanto riguarda le borse di studio: tutto quello che serve sapere su come partecipare

In arrivo importanti novità ed aggiornamenti che interessano, in particolar modo, agli studenti meritevoli. Ovviamente l’argomento che affronteremo è quello delle borse di studio.

L’amministrazione comunale della città sarda, nelle ultime ore, ha pubblicato il bando ufficiale per poter sostenere la formazione ed, allo stesso tempo, incentivare gli studenti residenti in merito al proprio percorso scolastico oltre la soglia dell’obbligo.

Il tutto, ovviamente, grazie all’assegnazione di queste borse di studio per quanto riguarda lo scorso anno scolastico, vale a dire quello 2024/2025.

L’obiettivo dell’amministrazione comunale è molto chiaro: quello di favorire la crescita culturale complessiva dell’intera comunità. Nella seconda parte vi spiegheremo come partecipare al bando.

Porto Torres, studenti meritevoli pronti ad essere premiati: tutte le info

Le borse di studio prevedono 100 euro per gli studenti che abbiano conseguito la licenza di scuola secondaria di primo grado con la votazione finale pari a 10 e 10 con lode. L’importo sale a 350 euro per gli studenti che abbiano conseguito il diploma della scuola secondaria di secondo grado con votazione finale pari o superiore a 100.

Eventuali economie saranno distribuite a scalare sui voti del diploma di scuola secondaria di secondo grado con votazione 99, 98, 97, 96, 95. A pubblicare una graduatoria ufficiale ci penerà la Pubblica istruzione sulla base delle domande pervenute.

Porto Torres, borse di studio per studenti meritevoli: tutto quello che serve sapere

Per poter partecipare al bando gli studenti, ovviamente residenti nel comune di Porto Torres, devono aver regolarmente frequentato l’anno scolastico e, di conseguenza, che siano iscritti a quello successivo (2025/2026). Non solo: anche l’aver partecipato ad un corso di studi superiori a quello oggetto del bando.

Non è finita qui visto che si richiedono altri tipi di requisiti. Tra questi una votazione finale pari o superiore a 10 e 10 con lode per le borse di studio destinate alle scuole medie. Con tanto di votazione finale pari o superiore a 100/100 per le scuole superiori. Possibili che ulteriori aggiornamenti possano arrivare direttamente sui social network o dal sito ufficiale del Comune di Porto Torres.