Alghero, escalation di episodi criminali: FdI chiede un tavolo permanente in Prefettura

Alghero, gli episodi criminali aumentano sempre di più: Fratelli d’Italia chiede un tavolo permanente in prefettura

La preoccupazione, in quel di Alghero, con il trascorrere dei giorni aumenta sempre di più. D’altronde non potrebbe essere altrimenti visto che gli ultimi episodi di cronaca hanno allertato (e non poco) cittadini e turisti.

Ad avere la peggio una serie di attività economiche. Senza dimenticare, inoltre, la brutale aggressione che ha visto come vittima un povero barman del “Baia di Conte”. Un argomento, questo delle aggressione, assolutamente da non sottovalutare.

A fare il punto della situazione ci ha pensato il partito leader del nostro Paese, vale a dire Fratelli d’Italia. Il partito politico, con a capo il presidente del Consiglio Giorgia Meloni, ha chiesto un tavolo permanente in prefettura.

Ad annunciarlo, con un comunicato, ci ha pensato il coordinamento cittadino del partito ad Alghero. Questa la nota ufficiale: “Alghero è esposta a fenomeni criminali che minacciano la serenità dei cittadini, la libertà delle imprese e l’immagine stessa della nostra città“.

Alghero, aggressioni all’ordine del giorno: l’ultimo ha visto vittima un barman

Anche il coordinatore di Forza Italia, Pino Cardi, ha voluto esprimere il suo pensiero: “La comunità deve sentirsi sicura e ciò richiede scelte serie, tempestive e concrete. Noi rilanciamo le nostre proposte già depositate in Consiglio. In primis l’attivazione di un tavolo permanente con Prefettura e Forze dell’Ordine per coordinare gli interventi e monitorare le possibili infiltrazioni della criminalità organizzata“.

Tra le proposte anche il Controllo di Vicinato, un argomento che verrà affrontato nel corso della prossima seduta di Consiglio. Il comunicato continua in questo modo: “Si tratta dello strumento disciplinato di cittadinanza attiva già operativo in centinaia di città italiane, insieme agli incentivi ai Centri Commerciali Naturali che investono in vigilanza privata. La sicurezza delle attività economiche è infatti un presidio fondamentale per la tenuta sociale della nostra comunità“.

Alghero, situazione fuori controllo: si studia un piano per eliminare le aggressioni

Nel mese di giugno sia il Comune che la Prefettura avevano sottoscritto un protocollo di prevenzione amministrativa antimafia. Lo stesso Cardi aveva chiesto quali fossero le attività avviate dall’Osservatorio istituito presso la Prefettura.

E, soprattutto, quale sia stato il contributo concreto che il Comune stesse offrendo in quel momento. Senza dimenticare, inoltre, l’estendere l’adesione al protocollo a tutte le realtà economiche e sociali che possano contribuire al contrasto delle infiltrazioni.