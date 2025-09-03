Raoul Bova, l’ex compagna a cuore aperto: “Lo amo, non posso farne a meno” | Alla fine ha vinto l’amore

Le prime parole della ex compagna di Raoul Bova dopo la fine turbolenta della loro relazione: il vero amore di Rocio Munoz Morales.

L’estate 2025 è stata una delle più infuocate per Raoul Bova, finito suo malgrado al centro del gossip nazionale dopo la divulgazione di alcuni audio scambiati con una donna che ha frequentato durante la relazione con la compagna Rocio Munoz Morales.

A far finire l’attore nel calderone del gossip ci ha pensato Fabrizio Corona, secondo cui Bova e Martina Ceretti avrebbero avuto una lunga relazione durata ben due anni.

Entrato in possesso di una marea di messaggi e audio che i due amanti si sarebbero scambiati, Corona ha deciso di rendere tutto pubblico svelando a livello nazionale un tradimento di cui, pare, anche Rocio Munoz Morales fosse all’oscuro.

L’attrice spagnola è quindi intervenuta tramite i legali, annunciando la separazione dal padre delle sue due figlie. Ma le dichiarazioni più attese della Morales sono arrivate in occasione della Mostra del Cinema di Venezia.

Raoul Bova e Rocio Munoz Morales, amore al capolinea

La divulgazione degli audio che Raoul Bova si è scambiato con Martina Ceretti, ha costretto l’attore ad intervenire pubblicamente per chiarire la sua posizione. Tramite i legali, ha voluto far sapere che la sua relazione con la compagna conosciuta sul set di Immaturi – Il viaggio nel 2011, era già naufragata da tempo. Rocio Munoz Morales, però, ha smentito tutto tramite gli avvocati e ci ha tenuto a far sapere che il tradimento c’è stato, a dispetto di quanto sostenuto dal compagno.

Poi, l’attrice spagnola ha scelto di chiudersi in un totale riserbo, schivando i giornalisti e il gossip, e dedicandosi solo alle figlie Luna e Alma, nate proprio dalla lunga relazione con il protagonista della serie tv Don Matteo. Ma, in occasione del Festival del Cinema di Venezia, Rocio ha voluto sbottonarsi rivelando, dopo la rottura, tutti i suoi reali sentimenti.

Il grande amore di Rocio Munoz Morales

“Sto bene, sono serena e tranquilla”: con queste parole, l’attrice spagnola ha voluto chiarire ad Adnkronos il suo attuale stato d’animo dopo la turbolenta e chiacchierata rottura con Raoul Bova. Ad oggi, l’unico pensiero di Rocio Munoz Morales restano le figlie e il lavoro. E a quest’ultimo ha voluto fare una vera e propria dichiarazione d’amore.

“Il teatro mi ha consentito di vivere una realtà più bella di quella che stavo vivendo io – ha spiegato senza troppi giri di parole – .Il teatro per me è fonte di nutrimento, mi ha fatto scoprire due donne meravigliose che questo anno ho interpretato sul palcoscenico e che mi hanno arricchito tantissimo e ho imparato da loro, sono diventata più coraggiosa grazie a queste donne che ho raccontato quindi amo il teatro, continuerò a farlo e non posso farne a meno“.