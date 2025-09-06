Sassari, cibo integro tra i rifiuti | Pacchi abbandonati in via Sanzio: indignazione tra i residenti

Sassari, la situazione legata ai rifiuti lasciati in strada è un problema che non riesce a risolversi: cosa sta succedendo

La notizia, nel giro di pochissimo tempo, ha immediatamente fatto il giro della rete. Oramai è diventato l’argomento principale visto che i cittadini della zona, oltre ad essere esasperati, fanno sapere che ne hanno abbastanza di tutto questo.

Ci troviamo a Sassari, precisamente in via Raffaello Sanzio (precisamente nel quartiere di Monte Rosello). Come annunciato in precedenza, in questi giorni, la zona sta facendo molto discutere per via dello spreco e dei rifiuti che vengono lasciati per strada.

Secondo quanto annunciato da alcune testimonianze, fonti e media sardi sembra che accanto ai cassonetti dell’immondizia spiccano addirittura pacchi di pasta e di cibo integre. Il tutto abbandonate al suolo e facile preda di animali pronti all’attacco.

Una situazione, appunto, che con il trascorrere del tempo va a peggiorare sempre di più. I cittadini, infatti, sono a dir poco esausti visto che le loro lamentele non vengono accolte e le richieste come se venissero respinte.

Sassari, cibo per strada davanti ai cassonetti: situazione fuori controllo

Probabilmente, questo cibo, sarà stato lasciato da coloro che lo hanno ricevuto in dono da una ente di carità. Una ipotesi, questa, assolutamente da non scartare. Quello che rimane, però, è questo gesto che ha provocato indignazione, rabbia ed anche delusione tra i residenti della zona.

Una strada che, a dire il vero, è conosciuta anche per un altro motivo. Quale? Da tempo, infatti, si lascia davvero di tutto. Non solo a livello di cibo. Segno del fatto che, con il trascorrere del tempo, è diventata una vera e propria discarica. Insomma, non proprio un bel biglietto da visita per coloro che arrivano da fuori e si trovano in città per trascorrere questi ultimi giorni di vacanza.

Sassari, rifiuti per strada: scatta l’indignazione tra i residenti

A denunciare tutto questo ci ha pensato anche il numero uno del Comitato di quartiere, vale a dire Gianmario Chelo. Queste sono alcune delle sue dichiarazioni che sono state riportate dal sito “L’Unione Sarda”: “Buttano con frequenza materiali edili, mattoni, porte, mobili, elettrodomestici ed anche passeggini”.

Insomma, non solo cibo (che avrebbe potuto fare una fine diversa). Un elenco di materiali lasciati dagli incivili che, purtroppo, non si pongono nemmeno il problema di recare un grave danno al quartiere ed alla zona.