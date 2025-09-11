Allarme Integratori, scoperta agghiacciante | Chi assume questi è in pericolo di vita: possono causare problemi cardiaci

Attenzione agli integratori che ingerisci. Potrebbero rivelarsi dannosi per la tua salute. A parlare sono stati gli esperti.

Soprattutto negli ultimi anni, le persone si sono sempre più affidate agli integratori, pensando che queste pillole possano sostituire una dieta equilibrata o persino proteggere da malattie gravi. Ovviamente si tratta di una falsa credenza e, molte di queste soluzioni, sono in realtà decisamente pericolose per il nostro organismo.

Ecco dunque tutto quello che dovresti sapere su questo argomento e perché chi assume abitualmente queste capsule potrebbe rischiare grosso.

Generalmente, questi prodotti che vengono venduti in commercio promettono delle soluzioni miracolose, senza alcuna fatica e in brevissimo tempo. Ma è davvero così semplice? Gli esperti non ne sarebbero così convinti e, nel corso degli anni, hanno spiegato come un abuso di integratori possa essere decisamente pericoloso per il nostro organismo.

Il consumo indiscriminato di queste soluzioni, infatti, può compromettere alcune parti del nostro corpo e farci addirittura rischiare la vita. Ecco perché.

Quando gli integratori possono diventare un pericolo

Ebbene sì, queste piccole e apparentemente innocue capsule, sono in realtà in grado di compromettere il nostro cuore e il sistema circolatorio. Non stiamo parlando di casi rari, ma di un rischio che riguarda milioni di persone convinte di assumere sostanze ‘naturali’ e miracolose. Una credenza del tutto sbagliata e che potrebbe rivelarsi fatale. Alcuni integratori, ad esempio, vengono assunti quotidianamente con l’illusione di proteggere l’organismo, mentre in realtà potrebbero agire in senso opposto (anche nei soggetti completamente in salute).

A spiegare quest’altra faccia della medaglia è stata proprio una ricerca pubblicata su una delle riviste scientifiche più importanti al mondo: il British Medical Journal.

I pericoli che non ti dice nessuno

Come riportato da Fanpage.it, i risultati di questa ricerca hanno scosso la comunità medica mondiale. Questo perché gli integratori a base di olio di pesce, tra i più popolari al mondo, sono una delle possibili cause di terribili malattie. Nonostante da sempre pubblicizzino i loro presunti effetti benefici, gli autori dello studio hanno spiegato: “L’uso regolare di integratori di olio di pesce è associato a un aumento del rischio del 13% di sviluppare aritmie e del 5% di avere ictus”. I numeri non hanno poi lasciato alcun dubbio: su oltre 415mila persone monitorate per ben 12 anni, chi assumeva queste soluzioni ha sviluppato malattie cardiache di vario genere.

Insomma, prima di ricorrere a questi integrati pensaci due volte e ricordati che la salute deve essere sempre al primo posto!