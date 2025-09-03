Codice della Strada, decisione senza precedenti: “L’aria condizionata è vietata” | 444€ di multa appena ti beccano
Secondo alcune indiscrezioni il Codice della Strada vieterebbe espressamente l’utilizzo dell’aria condizionata, pena una durissima sanzione
Durante il periodo estivo, in particolare nelle giornate in cui il caldo è a dir poco insopportabile, accendere l’aria condizionata in auto è quasi un obbligo morale. Non tutti sono però a conoscenza del fatto che un uso eccessivo può portare a multe salate.
Il Codice della Strada infatti stabilisce delle regole molto precise in merito a tempi e modi dell‘accensione del condizionatore quando il motore della macchina è acceso. Il funzionamento dell’aria condizionata dev’essere dunque regolato.
Chi non rispetta queste norme rischia una sanzione pecuniaria molto pesante che può arrivare fino a 444 euro. Un autentico salasso che si consiglia di evitare rispettando le regole fissate dal Codice.
La regola principale è chiara e non ammette alcuna ignoranza: non si può tenere acceso il motore della propria automobile solo allo scopo di far funzionare l’aria condizionata quando l’auto è in sosta.
Aria condizionata, le regole si devono rispettare
Il Codice della Strada infatti all’articolo 157, comma 7-bis, vieta esplicitamente di “tenere il motore acceso con il veicolo in sosta, allo scopo di mantenere in funzione l’impianto di climatizzazione nel veicolo stesso“.
La sanzione si applica a tutti i veicoli a motore inclusi auto, furgoni e camper. La logica dietro questa norma è duplice: da un lato si vuole limitare l’inquinamento atmosferico, dall’altro si vuole evitare lo spreco di carburante. La multa per chi non rispetta questa regola varia da un minimo di 223 euro a un massimo di 444 euro.
Le regole per evitare la multa
È importante sottolineare che la norma si applica quando il veicolo è “in sosta” e non “in fermata”. La differenza è sottile ma cruciale: la sosta indica che la macchina è ferma senza che il conducente sia pronto a ripartire. Ad esempio quando si aspetta qualcuno parcheggiati sul ciglio della strada. La fermata invece prevede un tempo limitato, ad esempio per far salire o scendere un passeggero. In questo caso il conducente è presente e pronto a ripartire.
In pratica se sei fermo a un semaforo, in coda o per un’emergenza, puoi tenere accesa l’aria condizionata. Se invece sei parcheggiato in un’area di sosta e decidi di aspettare qualcuno con l’aria condizionata accesa e il motore acceso, rischi la multa. Il caldo estivo può essere insopportabile ma è fondamentale conoscere e rispettare le regole per evitare sanzioni inaspettate.