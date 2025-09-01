Sassari, pericolo nella rotatoria sulla Buddi Buddi | Residenti preoccupati: chiesto intervento urgente

Sassari, cresce sempre di più la preoccupazione per quanto riguarda la rotatoria sulla Buddi Buddi: chiesto intervento urgente

Non arrivano affatto buone notizie da Sassari ed, in particolar modo, per quanto riguarda la rotatoria sulla Buddi Buddi. La situazione, con il trascorrere delle ore, si fa sempre più preoccupante.

A lanciare l’allarme ci ha pensato, con un comunicato pubblicato su Facebook, il numero uno di “Generazione Italie“, Manuel Pirino, per conto dei residenti nelle strade consortili.

L’oggetto della criticità è, appunto, la rotatoria della strada vicinale “Ponte Brandinu – Funtana Niedda” dopo il distributore di carburante ENI. La stessa che viene definita “anomala costruzione“.

Un problema non da poco non solo per i residenti della zona (che intanto sollecitano con urgenza un sopralluogo), ma anche per gli automobilisti costretti a fare molta attenzione in quella rotatoria.

Sassari, allarme sulla rotatoria Buddi Buddi: chiesto intervento urgente

Una segnalazione, quella di Marino, che è stata inoltrata al sindaco Giuseppe Mascia, descritta in questo modo: “Le auto provenienti da sinistra si immettono nella rotatoria a velocità sostenuta, noncuranti del fatto che pur in assenza di segnale di stop siano comunque presenti sia la segnaletica orizzontale sia quella verticale, che impongono di rallentare e di verificare la libertà della rotatoria prima di accedervi“.

Successivamente la nota continua in questo modo: “A ciò si aggiunge che le numerose auto provenienti dalla salita della Strada Vicinale Ponte Brandinu – Funtana Niedda, così come quelle provenienti dalle altre strade consortili che confluiscono nello stesso punto, si trovano costantemente in una situazione di rischio nell’immettersi in direzione città o verso altre destinazioni“.

Sassari, cresce la preoccupazione sulla rotatoria Buddi Buddi

I residenti, oltre a richiedere un sopralluogo con urgenza, chiedono un immediato intervento per ripristinare le condizioni di sicurezza. Una nota che non è stata inoltrata solamente al sindaco, ma anche all’assessore alla Pianificazione e Infrastrutture della mobilità e Traffico della città sarda.

Non resta che attendere, per i cittadini ed automobilisti che percorrono quel tratto di strada, importanti aggiornamenti. D’altronde non è assolutamente un mistero che quella rotatoria, purtroppo, è conosciuta per i tantissimi incidenti che si sono verificati nel corso degli ultimi anni.