Voli aerei, dichiarata ‘guerra’ alle persone sovrappeso | Ufficiale: “Dovranno pagare due biglietti”

Adesso i chili di troppo si pagano cari e amari, perché per poter volare chi è obeso dovrà pagare due biglietti.

Viaggiare è sempre un piacere, un’avventura che svuota le tasche ma riempie il cuore e la mente di nuove esperienze e nuove conoscenze. Purtroppo non tutti possono permetterselo perché farlo non è economico, ma almeno una volta nella vita si deve vedere l’altra parte del mondo.

Ci sono alcuni che credono che il viaggio non sia importante quanto la destinazione, mentre altri pensano che ciò che conta davvero sia il proprio viaggio.

Quando una persona decide di spostarsi per un tempo più o meno breve e visitare il mondo, dovrebbe contare sia il viaggio che la destinazione.

In ogni caso, viaggiare potrebbe risultare scomodo se non ci si organizza per tempo informandosi in modo dettagliato. Anche perché potresti scoprire delle novità che non conoscevi, come l’ultima sui passeggeri degli aerei oversize.

Le persone in sovrappeso pagano un sovraprezzo

Secondo quanto si legge su un post pubblicato dal profilo social di Instagram imc_tvv, dal 2026 le persone con qualche chilo di troppo addosso dovranno pagare due biglietti di aereo piuttosto che uno soltanto. La compagnia aerea Southwest Airlines introdurrà una nuova regola che vale solo per le persone obese.

La novità che entrerà in vigore dall’anno prossimo è che i passeggeri oversize dovranno prenotare e pagare due biglietti anziché solo uno. In linea di massima, ognuno paga per il posto che occupa (quindi uno a persona) ma se sei in sovrappeso andrai ad occupare il sedile accanto al tuo e quindi dall’anno prossimo dovrai prenotare e pagare due posti.

La novità che fa discutere

Stando a quanto riportato dalla pagina social imc_tvv, dal 27 gennaio 2026 i passeggeri oversize della compagnia aerea Southwest Airlines dovranno pagare due posti a sedere. I viaggiatori considerati oversize sono tutte quelle persone che non riescono a stare comodamente sedute in un unico posto ma che con la loro fisicità occupano due sedili.

Non varrà più la regola del secondo posto gratuito o rimborsamento in modo automatico. Le uniche volte in cui il biglietto viene rimborsato è quando il volo non è pieno, i due posti sono della stessa tariffa e la richiesta avviene entro 90 giorni. I commenti al post social sono stati tanti e praticamente quasi tutti si sono detti favorevoli alla novità. Se sei sovrappeso devi pagare un sovraprezzo perché così sia tu che le altre persone possono viaggiare in sicurezza e comodità.