Selargius, lavori sulla rete elettrica il 3 settembre | Possibili disagi e interruzioni in diverse strade del paese

In quel di Selargius, a partire dal 3 settembre, ci saranno lavori importanti sulla rete elettrica: possibili disagi ed interruzioni

Importanti aggiornamenti quelli che arrivano direttamente dalla comunità di Selargius. Secondo quanto annunciato da alcune fonti e media locali sardi pare che mercoledì 3 settembre verranno effettuati degli importanti lavori di manutenzione.

In particolar modo sulla rete elettrica. A partire dalle ore 10 fino alle 17 (anche se gli orari potrebbero cambiare da un momento all’altro) l’energia elettrica in tutto il paese verrà interrotta.

Il tutto avverrà in diverse strade in quel di Selargius. Si tratta, però, di lavori programmati da un bel po’ di tempo. La notizia, nel giro di pochissimo tempo, ha immediatamente fatto il giro della rete e dei social network.

Questi sono i numeri civici coinvolti: Via Lisbona da 5 a 7, da 13 a 15, 21, 2, da 8 a 14, 18; Viale Trieste da 103 a 105, 40, 46, 36/A, 36/B; Via Praga dai numeri civici 1 a 3, da 7 a 9, 4, 8, da 12 a 14.

Selargius, lavori sulla rete elettrica: diverse strade senza corrente il 3 settembre

Non è da escludere, a questo punto, che durante i lavori l’erogazione dell’energia elettrica potrebbe essere riattivata anche in maniera del tutto momentanea. La comunità, in una nota, ci ha tenuto ad avvertire i propri cittadini a non commettere, per nessun motivo al mondo, imprudenze ed altro.

In particolar modo è stato chiesto di non utilizzare gli ascensori ed altri mezzi che funzionano in maniera elettronica. Per ulteriori aggiornamenti si può sempre consultare il Comune di Selargius nella sezione “Avvisi” o “News” per ulteriori aggiornamenti e notizie dell’ultimo minuto.

Selargius, energia elettrica interrotta il 3 settembre: le ultime

Di conseguenza i cittadini, per avere ulteriori informazioni in merito, possono contattare direttamente l’ufficio tecnico oppure l’area ambiente/impianti tecnici del Comune per richiedere la conferma ufficiale. Il consiglio, inoltre, è quello di tenere d’occhio i canali di distribuzione.

Per il semplice motivo che vengono riportati i lavori programmati e, soprattutto, le zone interessate da possibili interruzioni elettriche. Non si tratterebbe affatto della prima volta che l’energia elettrica viene momentaneamente bloccata. Già in passato, in particolar modo nel mese di marzo e luglio di quest’anno, in alcune strade il servizio elettrico è stato interrotto per manutenzione durata qualche ora.