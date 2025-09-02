Ristoranti, svolta assoluta per chi ama mangiare fuori | Se scarichi questa app ti pagano loro: soldi sul conto a fine pasto

Mangia gratis ovunque vuoi, perché grazie a questa app vieni pagato tu per sederti nei loro ristoranti e mangiare. La svolta che aspettavi.

Rivoluzione inimmaginabile nel campo della ristorazione per tutti i clienti, dal momento che adesso puoi mangiare a sbafo tutto quello che vuoi senza spendere nemmeno un centesimo.

Scaricando una semplice applicazione sul tuo smartphone non è più necessario fare finta di esserti dimenticato il portafoglio a casa per non pagare. Una scusa vale un’altra pur di riuscire a risparmiare qualcosa.

Adesso, però, puoi lasciarlo davvero a casa perché grazie a questa nuova app mangi tutto quello che vuoi nei ristoranti che preferisci e non tiri fuori nemmeno 1€.

Anzi è l’esatto contrario, perché mettendo in pratica questa nuova tendenza del momento sono i ristoratori a pagare te per farti sedere a uno dei loro tavoli e gustare la cucina del posto.

L’app delle meraviglie

Chi non ha mai sognato di mangiare nel suo ristorante preferito (o in uno mai provato prima) senza subire il tanto temuto salasso che è sempre dietro l’angolo? Almeno una volta nella tua vita l’avrai desiderato anche tu e ora i tuoi sogni sono diventati realtà. Ti basta un semplice click per scaricare l’applicazione che ti apre le porte di tutti i ristoranti. Basta immaginarti le cose, mettile in pratica con questa nuova app.

Secondo quanto pubblicato in un video social di Instagram, l’app da scaricare si chiama Bestie Bite e questa omonima pagina social ha dichiarato che scaricando tale applicazione puoi mangiare praticamente gratis in tutti i ristoranti che permettono tale metodo. Una soluzione alternativa e facile per mangiare senza farsi salassare (e senza il bisogno di essere un famoso influencer o un VIP in generale).

Come funziona

L’app Bestie Bite è facile e intuitiva e può essere utilizzata praticamente da ogni singola persona che sappia scaricare un’applicazione sullo smartphone. Una volta scaricata l’app, devi fare un video del piatto che stai per gustare e del ristorante in cui ti trovi. In seguito, lo carichi sull’app e in automatico ricevi 1.500 punti convertibili in denaro istantaneo.

1.500 punti corrispondono a 5€, che ti vengono caricati sul tuo conto personale non appena clicchi l’operazione adatta in app. Se fai diverse video-recensioni dei ristoranti aderenti all’iniziativa, accumuli tanti punti, e quindi tanti euro, fino a quando non potrai permetterti un intero pasto completamente gratuito. Un metodo alternativo per guadagnare qualche soldo extra e per poterti gustare piatti tipici senza spendere nulla.