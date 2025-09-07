“Riportatele immediatamente al negozio”: allarme friggitrice ad aria | Controlla subito di che marca è la tua

SOS friggitrici ad aria, se la tua è di questo marchio specifico devi riportarla immediatamente al negozio perché stai rischiando la vita.

È scattato l’allarme generale di elevata urgenza riguardante uno degli elettrodomestici più in voga del momento, vale a dire la friggitrice ad aria.

Questo dispositivo da cucina dalle medio-piccole dimensioni è un grande aiuto per chi vuole cuocere diversi tipi di pietanze pensando anche alla propria salute. Inoltre, offre supporto anche a chi non è bravissimo ai fornelli permettendogli di preparare deliziosi manicaretti.

La friggitrice ad aria è una sorta di aiuto green in cucina perché offre una cottura meno invasiva rispetto al classico metodo di frittura degli alimenti utilizzando l’olio o il burro.

Tuttavia, adesso è partito l’SOS urgente per chiunque possa avere almeno una friggitrice ad aria in cucina di uno specifico marchio perché sta mettendo in pericolo la vita di tutti.

Allarme rosso per la friggitrice ad aria

In questi ultimi anni, la friggitrice ad aria è diventata praticamente indispensabile in ogni cucina italiana (che sia ad uso domestico o professionale). Si tratta di un elettrodomestico di medio-piccole dimensioni, facile da usare e veloce nella cottura dei cibi. In un mondo dove ogni secondo conta, risparmiare tempo per cucinare è sempre l’obiettivo principale di molte persone.

Nonostante i suoi vantaggi, la friggitrice ad aria ha anche degli svantaggi e uno di questi sta mettendo in pericolo la vita di diverse persone (dato che in molti ne hanno una a casa). Secondo quanto si legge sul sito tio.ch, l’Ispettorato federale degli impianti a corrente forte (ESTI) e la FNAC Svizzera hanno richiamato urgentemente dal mercato due modelli specifici di friggitrice ad aria.

Il richiamo urgente

Stando a quanto riportato dal sito tio.ch, i due modelli richiamati da ESTI e FNAC sono altamente pericolosi perché possono causare incendi. Controlla immediatamente quale tipo di friggitrice hai (anche se non abiti in Svizzera, non si sa mai), perché i due modelli richiamati sono Ninja AF300EU e Ninja AF400EU.

Quando compri questi prodotti vieni fornito anche di un adattatore utile per la commercializzazione in Svizzera. Leggendo la nota del richiamo, si scopre che questi strumenti generano una potenza eccessiva per l’installazione svizzera e questo può causare il surriscaldamento della presa di corrente e dell’adattatore innescando un potenziale incendio. Il messaggio è chiaro: “Riportatele immediatamente al negozio” e per poter ricevere il rimborso totale è necessario presentare la ricevuta o la prova d’acquisto.