Addio debiti, se sei in crisi non devi più pagare | CANCELLAZIONE AUTOMATICA: tutelate finalmente le famiglie italiane

Come dire addio ai debiti. Ebbene sì, da questo momento se non si è in grado di estinguerli non si rischia nulla. I debiti vengono cancellati

È il sogno di tutti coloro che contraggono debiti, quello che un giorno vengano cancellati in un colpo solo e senza dover compiere i salti mortali. Ebbene, a partire da oggi il sogno può diventare una piacevolissima realtà.

Quello che non riesce a fare la politica in genere si realizza grazie alla sentenza di qualche collegio giudicante di un qualsivoglia tribunale presente sul territorio nazionale. Ed è proprio ciò che è accaduto in questi giorni.

È un verdetto di portata storica quello emesso dal Tribunale Civile di Perugia, in quanto segna un precedente fondamentale in Italia per la gestione dell’eccesso di indebitamento di un nucleo familiare.

Un giudice ha infatti cancellato i debiti di una coppia, travolta da insormontabili difficoltà economiche provocate dalla perdita del lavoro e di un grave infortunio. La decisione non solo offre una seconda possibilità a questa famiglia, ma introduce un principio di grande rilevanza.

Una decisione di portata storica

Si tratta del principio del riconoscimento dello strumento dell’esdebitazione a livello familiare. Il caso è emblematico delle difficoltà che molte persone affrontano oggi. La coppia, in una situazione di disagio economico, si è trovata a far fronte a una serie di eventi sfortunati: la perdita del lavoro per il marito, seguita da un grave infortunio, ha fatto precipitare le finanze familiari. Le entrate si sono ridotte drasticamente ma i debiti con banche e finanziarie continuavano ad aumentare, rendendo la situazione insostenibile.

La coppia si è rivolta a uno studio legale specializzato che ha proposto di utilizzare la legge sul sovraindebitamento. Questa normativa, conosciuta anche come “legge salva-suicidi“, è stata creata proprio per aiutare i privati cittadini e le piccole imprese a uscire da situazioni di debito insostenibile.

La svolta con la legge sul sovraindebitamento

Fino a oggi però lo strumento dell’esdebitazione veniva applicato principalmente a singoli individui. La sentenza di Perugia è la prima in Italia a riconoscere la possibilità di applicarlo a un nucleo familiare. Il giudice ha analizzato la situazione economica della coppia appurando che a causa della perdita di reddito e dell’infortunio, non era più in grado di onorare i debiti.

Ha quindi concesso la cancellazione totale delle somme dovute, permettendo alla famiglia di ripartire da zero e di non essere più schiacciata dal peso delle rate e delle scadenze. Questa sentenza è una vittoria per il buon senso e la giustizia sociale. Riconosce che il debito può diventare una malattia sociale, che colpisce intere famiglie e non solo il singolo individuo. È un segnale importante per le persone che si trovano in situazioni simili, e apre la strada a nuove interpretazioni della legge.