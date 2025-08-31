“Il Green Pass sarà ripristinato”: ultim’ora, nuova bomba in Italia | Ecco l’annuncio che tutti temevano

Pensavi di aver salutato per sempre il Green Pass? Ti sei sbagliato di grosso e ben presto potrebbe fare il suo ritorno in Italia.

La pandemia da Covid è ormai passata da alcuni anni, ma quel terribile momento vissuto sembra ancora ieri. Le mascherine, i tamponi e il Green Pass sono stati un vero e proprio incubo per il mondo intero. Se anche tu pensi che ormai sia stato tutto lasciato alle spalle, c’è un dettaglio di cui dovresti essere a conoscenza..

La proposta circolata sui social ha fatto drizzare le orecchie a migliaia e migliaia di persone. Ma ecco di cosa si tratta.

Il Green Pass è stato indubbiamente oggetto di dibattito per moltissimo tempo. Si trattava di una certificazione utilizzata durante il periodo post pandemia, necessaria per entrare in luoghi pubblici e in grado di dimostrare la vaccinazione o meno dell’individuo. Tuttavia, le persone che avevano preferito evitare di fare il vaccino, si erano ritrovate spesso e volentieri sbattute fuori dai bar, ristoranti e persino dal proprio posto di lavoro.

Nonostante il peggio sia ormai passato da tempo, in queste ore si è tornati a parlare proprio di questa certificazione tanto criticata.

La discussione esplosa sui social in queste ore

Un utente di X, proprio in queste ore, ha deciso di aprire una discussione sulla questione delle terribili tasse da pagare nel nostro Paese. In risposta, qualcun altro ha deciso di spiegare come, nel corso del tempo, abbia pian piano voluto cambiare il suo approccio alle tasse: “Al ristorante chiedo di non fare lo scontrino, se sconta bene se no fa lo stesso”. Il motivo? A detta dell’utente, evadere le tasse sarebbe il miglior modo per combattere la ‘persecuzione’ dell’Agenzia delle Entrate.

Ad un certo punto, quando un altro utente ha deciso di contraddire il suo ragionamento, è volata una proposta che ha fatto accapponare la pelle agli italiani.

Il terribile ritorno del Green Pass

Lo stesso utente, per continuare a sostenere la sua tesi, ha poi aggiunto: “Capirete quando sarà ripristinato il Green Pass come Good Health Pass”. Ma qual è il nesso tra la questione delle tasse e della certificazione da Covid? Beh, a detta dell’utente si tratterebbe di una continua forma di pressione e preclusione da parte dei ‘più forti’ nei confronti del cittadino. Dopodiché, per rafforzare anche di più l’idea, l’utente ha parlato della possibilità di un ritorno del Green Pass, che costringerà ancora una volta a limitare la libertà dell’individuo.

E tu invece da che parte stai? Credi che abbia ragione l’utente di X o chi, invece, sostiene che il Green Pass sia stato di vitale importanza?