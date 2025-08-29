Bultei, allevatore incornato da un toro | È grave: elitrasportato d’urgenza all’ospedale di Nuoro

Bultei, uomo incornato da un toro: le sue condizioni non sono affatto delle migliori. Trasportato all’ospedale di Nuoro

Una terrificante notizia quella che arriva direttamente dalle campagne di Bultei (provincia di Sassari). Il tutto si è verificato nelle prime ore di mercoledì 27 agosto quando un uomo, un allevatore di 60 anni, è stato incornato letteralmente da un toro.

Il tutto, secondo quanto annunciato da alcune fonti e media locali sardi, si è verificato nell’azienda agricola di proprietà della vittima. Subito è stato lanciato l’allarme da parte degli altri presenti che hanno allertato i sanitari del 118.

Una volta giunti sul posto gli operatori hanno, sin da subito, notato che le condizioni del ferito sono ancora molto gravi. Tanto è vero che è stato necessario il trasferimento, in elisoccorso, nell’ospedale di Nuoro dove il paziente si trova tutt’ora.

La notizia, nel giro di pochissimo tempo, ha immediatamente fatto il giro della rete e si è sparsa non solo sul web ma anche in città. Il 60enne, infatti, è una persona molto conosciuta nella comunità sassarese.

Secondo quanto annunciato da alcune fonti sarde pare che l’uomo ha riportato una ferita seria nella zona inguinale. L’allevatore, inoltre, oltre ad aver perso molto sangue è rimasto cosciente fino all’arrivo dei soccorsi, ma le sue condizioni sono apparse da subito critiche.

Segno del fatto che è stato trasportato d’urgenza all’ospedale di Nuoro dove sta ricevendo le cure necessarie. Si è trattato, a quanto pare, di un incidente sul lavoro che nessuno avrebbe mai pensato potesse realizzarsi.

L’uomo, come rivelato da alcune testimonianze, stava svolgendo le normali attività nella sua azienda agricola. Fino a quando il grosso animale non gli si è scaraventato contro con violenza incornandolo. Tanto da provocarli una profonda ferita all’inguine.

Adesso si trova all’ospedale “San Francesco” trasportato dall’elisoccorso Areus. L’arrivo del paziente, in Pronto Soccorso, ha permesso di avviare in maniera rapida e tempestiva le cure necessarie per stabilizzare le sue condizioni. Le stesse che, purtroppo, restano molto gravi. Nel frattempo, però, non arrivano altri aggiornamenti in merito.