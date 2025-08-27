Villa Certosa, la residenza sarda di Berlusconi venduta a un arabo? Fininvest smentisce trattative avanzate

Villa Certosa, la residenza sarda di Silvio Berlusconi venduta ad un arabo? Arriva la nota della Fininvest che smentisce il tutto

Quando si nomina “Villa Certosa” non si può non associarlo ad un personaggio storico ed importante per l’Italia come Silvio Berlusconi. Nelle ultime ore non si sta parlando d’altro se non della dimora appartenente al “Cavaliere”.

Secondo quanto annunciato da alcune fonti e media sardi sembra che la dimora estiva dell’ex presidente del Consiglio sarebbe in vendita. Non solo: l’accordo per la cessione della villa sarebbe sempre più vicino.

All’interno della villa Berlusconi ha accolto altri grandi personaggi importanti mondiali come: il presidente russo Vladimir Putin, l’ex numero uno degli USA George W. Bush e l’ex premier britannico Tony Blair.

La villa, come tutti ben sanno, affaccia sul golfo di Porto Rotondo, precisamente a Punta Lada. Con una estensione di 4.500 metri quadrati, ben 126 stanze ed un parco di 120 ettari. Ad essere fortemente interessato all’acquisto un investitore arabo.

Villa Certosa, la dimora di Berlusconi pronta ad essere ceduta ad un arabo

Il valore della dimora è importante visto che la cifra oscilla tra i 300 ed i 500 milioni di euro. Di ufficiale, però, non c’è ancora nulla. La trattativa, tra le due parti, starebbe proseguendo. Il closing, quindi, è ancora tutto da stabilire. Per il semplice motivo che gli eredi di Berlusconi non sembrano avere tutta questa fretta nel cedere la dimora a pochi passi dalla Costa Smeralda.

D’altronde non si tratterebbe affatto della prima volta che “Villa Certosa” si renda protagonista di episodi del genere. Dopo la morte del “Cavaliere”, negli ultimi anni, si sono intensificate sempre di più le voci di una possibile cessione della villa. Anche se di concreto non c’è mai stato nulla. Gli interessamenti, però, sono arrivati da importanti personaggi come: Hassanal Bolkian (saltano del Brunei) e la Four Season (colosso alberghiero).

Cessione villa Certosa, la nota di Fininvest: “Non ci sono trattative”

In merito ad una possibile cessione della dimora è arrivata anche l’annuncio da parte di uno dei portavoce di Fininvest. Queste sono alcune delle sue dichiarazioni: “Stiamo raccogliendo varie manifestazioni di interesse, ma al momento non ci sono trattative in fase avanzata“.

Una affermazione che si è conclusa in questo modo: “Non commentiamo mai indiscrezioni su singoli interlocutori“.