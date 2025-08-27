Caffè, stai lontano da questo marchio | In Italia è famosissimo ma non vale una lira: per gli esperti è il peggiore di tutti

Se non vuoi imbatterti nel caffè peggiore al mondo, devi necessariamente evitare questo marchio molto famoso.

Il caffè è uno dei simboli del Bel Paese, dove viene largamente consumato. Per la maggior parte delle persone, bere una tazzina di caffè è un vero e proprio rito.

Per evitare di trasformare tale rito in un incubo ad occhi aperti, devi stare molto attento a quale tipo di caffè compri al supermercato.

Tra gli scaffali dei vari punti vendita puoi trovare numerosi marchi e tipi di caffè, ma soltanto alcuni possono offrirti la bevanda che tanto brami in modo perfetto e delizioso.

Molto spesso la notorietà non è sinonimo di qualità e infatti uno dei marchi più famosi in Italia dà un risultato pessimo, secondo gli esperti.

Evita di bere petrolio al posto del caffè

Secondo quanto si legge sul sito osteriacirco.it, la scelta del caffè tra gli scaffali del supermercato dev’essere ben ponderata e devi prenderti tutto il tempo necessario per valutarne diversi aspetti. Quando vai a comprare il tuo caffè, presta la massima attenzione alla qualità degli ingredienti presenti nella confezione.

Alcuni marchi mediocri di caffè utilizzano chicchi di qualità inferiore e mischiano origine di caffè diverse senza curarsi della compatibilità aromatica. Questo genera un caffè di pessimo gusto, ma attenzione perché potresti trovare anche degli additivi o dei conservanti tra gli ingredienti che inficiano il sapore del prodotto e la salute del consumatore. Bisogna leggere attentamente l’etichetta ed evitare i caffè con ingredienti di questo genere.

La presenza fondamentale per garantirsi un caffè eccellente

La qualità di un buon caffè è dovuta anche alla torrefazione, che se fatta a livelli industriali può finire con il bruciare i chicchi e offrirti un caffè amaro e imbevibile. È meglio se scegli marchi di caffè che utilizzano una torrefazione artigianale e diffida dai prezzi stracciati, perché potrebbero nascondere un caffè di pessima lavorazione e, quindi, di pessimo gusto. Inoltre, presta molta attenzione anche alla freschezza del prodotto controllando la data di scadenza o quella di tostatura sulla confezione.

I chicchi di caffè perdono il loro aroma in fretta, quindi se leggi una data troppo indietro rispetto al tuo presente evita quel marchio. L’aspetto essenziale per poterti aggiudicare un caffè delizioso è conoscere la provenienza dei chicchi. Opta per i marchi che importano il caffè direttamente dal Paese di produzione e ricorda che, stando a quanto riportato sul sito osteriacirco.it, per avere un caffè eccellente devi scegliere il tipo 100% arabica. Questo è meno amaro ed ha un gusto più corposo e complesso rispetto alla concorrenza.