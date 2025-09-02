“Vietato sorpassare i ciclisti”: ultim’ora in Italia, gli automobilisti hanno perso | Tutti in coda senza fiatare

Brutte notizie per i guidatori frettolosi. Da adesso non sarà più possibile sorpassare i ciclisti per strada.

I ciclisti per strada sono indubbiamente un pericolo per i guidatori, soprattutto quando, distrattamente, si avvicinano un po’ troppo al centro della corsia. Generalmente la loro presenza sulla strada fa innervosire i più frettolosi, che finiscono poi per superarli.

Quello che però non tutti sanno, è che in queste settimane sta circolando una proposta sui social che potrebbe far nascere code su code. Ma ecco di cosa si tratta.

Il mondo si divide in chi riesce ad essere paziente dietro ad un volante e in chi, al contrario, finisce per suonare il clacson un po’ troppe volte di seguito. Se anche tu appartieni a questa seconda categoria e tra le cose che più ti fanno innervosire ci sono proprio i ciclisti, c’è una novità di cui probabilmente dovresti essere a conoscenza.

Il Ministro dei Trasporti Matteo Salvini ha ricevuto un’ondata di offese sui social e in queste settimane non si sta praticamente parlando d’altro. Ma cosa sta succedendo?

Il dramma dei ciclisti in giro per le strade a Milano

Milano è sicuramente una delle città in cui vengono utilizzate maggiormente le biciclette nella nostra nazione. Le persone, infatti, preferiscono andare a lavoro su due ruote piuttosto che aspettare per minuti il proprio mezzo di trasporto. Negli ultimi anni, come se non bastasse, la città è stata spesso ospite di gare ciclabili, anche per giorni e giorni consecutivi. Nonostante questi eventi abbiano sempre attirato una buona fetta di amanti, hanno anche fatto innervosire i poveri cittadini del capoluogo lombardo, che sono stati in coda anche per ore.

Proprio in merito alla tematica, gli utenti hanno deciso di dire la sua sui social, in particolar modo su X.

La rabbia degli utenti sui social

Il profilo ufficiale di Bonifacio Castellane ha aperto il dibattito sui social, paragonando infine Milano a Gotham City (la città criminale nel film Batman). Qualcuno ha poi aggiunto: “Adesso sarà vietato sorpassare i ciclisti nel 75% delle città. Grazie Matteo Salvini”. Questo perché il Ministro, recentemente, ha annunciato una nuova riforma del Codice della Strada, che prevede una distanza di almeno 1,5 metri durante il sorpasso di un ciclista. Una cifra un po’ complicata, soprattutto in città e nelle strade più strette del centro.

Fatto sta che l’indignazione dei guidatori è più forte che mai e questa nuova decisione di Matteo Salvini è stata semplicemente la ciliegina sulla torta..