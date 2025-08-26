Casa usata in Sardegna, ecco i prezzi | Cagliari e Sassari le più care: Nuoro e Oristano le più convenienti

Acquistare una casa usata in Sardegna conviene? Stilati tutti i prezzi: Cagliari e Sassari le più care, fattibile per Nuoro ed Oristano

Quanti di voi hanno pensato, specialmente per trascorrere le vacanze, di acquistare una casa in Sardegna alzi la mano? Anche se la stessa è stata utilizzata in precedenza. Il mercato immobiliare, per quanto riguarda l’isola, deve essere preso assolutamente con le pinze.

I dati, infatti, parlano chiaro. Semplicemente perché bisogna fare delle differenze non di poco conto per quanto riguarda le aree più turistiche ed anche per le zone interne. A fare il punto della situazione ci ha pensato il sito “Idealista“.

Nel mese di luglio di quest’anno sono state individuate le città più care ed anche quelle più accessibili. Il tutto per persone che hanno intenzioni serie di investire o di trasferirsi in questa regione per le vacanze o per altri motivi.

Bisogna partire dalle province che mostrano delle differenze importanti. Basti pensare che i valori cambiano da 1.000 fino ad arrivare a 2.500 euro. Ovviamente al metro quadro. La provincia più cara è quella di Sassari con un prezzo medio di 2.521 € al metro quadro.

Acquistare una casa usata in Sardegna, tutto quello che serve sapere

Dopo Sassari è il turno di Cagliari con i suoi 2.084 euro/mq. Più “accessibili”, invece, sono Nuoro (1.320 euro/mq) e Oristano (936 euro/mq). Una differenza che evidenzia le zone costiere e turistiche rispetto alle aree interne. In quel caso i prezzi continuano ad essere bassi. Insomma, una buona notizia per coloro che sono interessanti e che vogliono investire.

Per quanto riguarda i capoluoghi Cagliari si conferma la città più cara con 2.455 euro/mq. Poi troviamo Sassari con 1.298 euro/mq. Terzo posto per Oristano con un prezzo medio di 1.293 euro/mq. Ultima in classifica (di certo non in negativo) Nuoro con 1.112 euro/mq.

Sardegna, acquistare casa usata conviene: tutti i prezzi al mq

Basti pensare che località come Cagliari e le zone della Gallura registrano valori superiori alla media regionale. Di conto, invece, città come Nuoro ed Oristano offrono valori più bassi e sono più accessibili per coloro che intendono investire sull’isola.

In conclusione un confronto con le altre regioni: il prezzo medio delle abitazioni in Sardegna si attesta a 1.685 €/mq. Un valore inferiore rispetto alla media nazionale (1.833 €/mq). Il Trentino Alto Adige è da medaglia d’oro con 3.151 €/mq. Al secondo posto la Valle d’Aosta (2.516 euro/mq), poi Liguria (2.479 euro/mq) e Toscana (2.398 euro/mq). Troviamo anche Lombardia (2.266 euro/mq) e Lazio (2.138 euro/mq).