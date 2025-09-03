Intelligenza, ecco il gesto tipico dei geni | Loro non se ne accorgono nemmeno: chi lo fa spesso ha un QI spaziale

Se fai una determinata cosa allora vuol dire che sei un vero e proprio genio, ma forse non lo sai nemmeno. Un QI fuori dal comune.

Il Quoziente Intellettivo è spesso oggetto di discussione, chiarimenti e delucidazioni. L’intelligenza dell’essere umano si è evoluta nel tempo cambiando in base alla società del momento.

Ad esempio, nel Medioevo (ma anche nei secoli successivi fino al 1700/1800) conoscere una donna intelligente che sapeva più degli altri portava alla sua identificazione come strega.

Oggi, invece, non c’è nessun tipo di correlazione tra un QI elevato e avere poteri sovraumani. Tuttavia, a volte chi dimostra di sapere più degli altri viene etichettato come secchione, nerd o saccente.

Questo dimostra che comunque anche nel 2025 incontrare qualcuno più intelligente di noi dà sempre un po’ di fastidio. I geni, però, sono davvero pochi e molto spesso nemmeno loro sanno di esserlo davvero.

Diverse intelligenze

Secondo quanto si legge sul sito dayhospitalsrl.it, la definizione base di intelligenza è la capacità di ragionare o di capire qualcosa. Tuttavia, questo è solo l’inizio perché il concetto è molto più ampio. Ci sono diversi tipi di intelligenza che si possono acquisire in svariati modi. Ad esempio, un plurilaureato potrebbe avere difficoltà a fare affari in un mercatino dell’usato, mentre una persona con solo il diploma ma tanta esperienza in quell’ambito si dimostrerebbe capace.

Questo vuol dire che non tutto quello che c’è da sapere nella vita si impara a scuola, a volte gli insegnamenti più influenti si possono imparare con l’esperienza che si fa direttamente in prima persona. La cosiddetta scuola della vita. L’intelligenza umana è varia ed è complicato stabilire chi sia un vero genio e chi no (anche se a volte non ci sono dubbi). Tuttavia, c’è un gesto in particolare che rappresenta un indizio chiave per capire chi ha un QI stratosferico.

Il gesto fatidico

Stando a quanto riportato sul sito dayhospitalsrl.it, le persone con un elevato Quoziente Intellettivo hanno un’azione in comune. Qualsiasi sia il tuo percorso di studi, se sei intelligente farai sicuramente questa cosa. Nel dettaglio, chi ha un QI sopra la media fa sempre moltissime domande. Porsi dei quesiti è un sinonimo di intelligenza, perché vuol dire essere disposti ad apprendere cose nuove ammettendo di non sapere tutto.

Infatti, i veri geni non sono quelli che mettono sempre in mostra le loro doti e le loro conoscenze. Le persone intelligenti sono quelle che fanno tante domande per conoscere più argomenti e ammettono di non sapere tutto riconoscendo anche i loro errori. I modi di dire “è fare domande che si impara qualcosa” e “dagli errori si impara” sono due esempi che descrivono al meglio chi ha un QI spaziale. Se fai tante domande e sei disposto ad ammettere i tuoi errori, vuol dire che sei un vero e proprio genio.