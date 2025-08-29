La Ruota della Fortuna, sai quanto guadagna Samira Lui? Stipendio da capogiro: spiegato il motivo per cui ride sempre

Soldi a palate per Samira Lui alla Ruota della Fortuna che, evidentemente, ha girato benissimo per lei. La Dea Bendata la ama.

Samira Lui è ormai un volto noto della televisione italiana con diverse partecipazioni a svariati programmi tv sia nel preserale che in prima serata.

Quando si parla di vallette o di persone dello spettacolo in generale, la prima domanda che viene in mente a tutti è sempre una: quanto guadagnano per fare quello che fanno?

Noi “comuni mortali” assistiamo al successo dei volti noti attraverso il piccolo schermo e dopo aver faticato per una giornata intera di lavoro, ci si chiede quanto i VIP guadagnino per stare in tv e divertirsi.

Lo stipendio mensile di Samira Lui è stratosferico e farebbe invidia a qualsiasi sua collega. Adesso che affianca Gerry Scotti a La Ruota della Fortuna, pare proprio che la Dea Bendata le sia più che favorevole.

La carriera di Samira Lui

Secondo quanto si legge sul sito comeguadagnareoggi.it, la carriera di Samira Lui è stata piuttosto variegata affiancando per diversi anni i vari conduttori de L’Eredità nel ruolo di professoressa. Stando ad alcune indiscrezioni mai rese ufficiali, a quei tempi si parlava di un cachet di circa 1.000€ al giorno per il preserale di Rai 1. Ma adesso lo stipendio è di tutt’altra natura.

In seguito, la ventisettenne di Udine ha partecipato come concorrente a Tale e Quale Show per poi imbarcarsi nell’avventura del reality show più famoso d’Italia, vale a dire il Grande Fratello VIP. Dopo essersi chiusa alle spalle la porta rossa del noto programma, nel 2024 Samira ha iniziato la sua carriera di valletta a La Ruota della Fortuna affiancando uno dei conduttori televisivi più amati di sempre, ovvero Gerry Scotti.

Il cachet giornaliero per La Ruota della Fortuna

Stando a quanto riportato dal sito comeguadagnareoggi.it, lo stipendio mensile di Samira Lui per ricoprire il ruolo di valletta a La Ruota della Fortuna non è stato reso noto per questione di privacy. Tuttavia, con dei semplici calcoli si può dedurre una cifra approssimativa che potrebbe avvicinarsi di parecchio al cachet reale che la Lui percepisce a puntata.

Prendendo in considerazione le sue esperienze precedenti, la notorietà del programma e la fascia oraria in cui va in onda, il cachet giornaliero di Samira Lui a La Ruota della Fortuna dovrebbe essere tra i 1.000 e i 2.500€ a puntata. Quindi, sempre ricordando che queste sono semplici stime e non la realtà dei fatti, il guadagno mensile della Lui per il suo ruolo attuale in tv sarebbe tra i 10.000 e i 25.000 euro. Una bella sommetta che ci fa chiedere a tutti quanti: dove si deve firmare per poter ottenere un lavoro del genere?