“Godzilla esiste davvero”: Avvistato il coccodrillo più grande al mondo | Dimensioni simili a quelle di un furgone

Altro che film di fantascienza.. Godzilla esiste davvero ed è il coccodrillo più lungo del mondo intero! Misura quanto un furgone.

Quante volte hai visto in televisione il film Godzilla e pensato: “Chissà se esiste davvero una creatura grande come questa?” Bene, ti sorprenderà scoprire che un gigante simile ha vissuto per davvero nella nostra Terra ed era talmente enorme da far sembrare un furgone, una qualsiasi motocicletta.

Ma ecco nel dettaglio dove si trovava questo coccodrillo soprannaturale e perché incontrarlo non sarebbe stato un evento piacevole.

I coccodrilli sono indubbiamente delle creature molto affascinanti e che, per secoli, hanno terrorizzato l’essere umano. D’altronde sono dei predatori acquatici e terreni, in grado di mimetizzarsi con il suolo e sorprendere le proprie prede con un morso gigantesco. Quello che però non tutti sanno, è che per moltissimi anni una creatura dalle dimensioni mai viste prima, ha terrorizzato tutti quanti.

Si tratta di un esemplare di coccodrillo più unico che raro e che ha lasciato a bocca aperta gli scienziati del mondo intero.

La specie di coccodrillo più grande al mondo

Per oltre 37 anni, il Marineland Melanesia Crocodile Habitat di Green Island, nonché un parco faunistico australiano, ha visto come ospite una creatura gigantesca. Si trattava infatti del coccodrillo più grande al mondo che, vista la sua stazza, è entrato nel Guinness dei primati. Il suo nome era Cassius, scelto in onore del leggendario pugile Cassius Clay (diventato poi Muhammad Ali). Un nome sicuramente azzeccato e un omaggio a chi, proprio come lui, ha incarnato l’idea di potenza e resistenza.

Purtroppo, circa un anno fa, questo gigante ci ha lasciati e la sua storia è rimasta impressa nella mente di tutti quanti. Ma quanti anni aveva?

Il gigante ultracentenario del parco australiano

Come riportato da Tg24.sky.it, Cassius aveva raggiunto i 110 anni d’età, ben oltre l’aspettativa media di un coccodrillo comune. La sua stazza impressionante resta comunque unica: 5,4 metri di lunghezza, ovvero quanto un furgone di medie dimensioni e un peso vicino a una tonnellata. Numeri che rendono l’idea di quanto potesse incutere timore e allo stesso tempo fascino questo animale. Nonostante oggi Cassius non ci sia più (perché è deceduto per cause naturali), la sua leggenda rimarrà impressa per sempre nelle memorie di questo parco australiano e non solo.

Insomma, altro che Godzilla: la creatura gigantesca che tutti sognano di vedere è esistita davvero e ha battuto ogni record del mondo!