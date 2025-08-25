Poste Italiane, annunciato il “BONUS OVER 70” | Per gli anziani è una manna dal cielo: code infinite davanti agli uffici

Si vocifera che gli anziani con più di 70 anni possano fruire del cosiddetto bonus over 70. Si tratterebbe di un’autentica e storica svolta

Le Poste Italiane arrivano in soccorso dei cittadini più in là con gli anni. Secondo alcune indiscrezioni circolate con particolare insistenza negli ultimi mesi le Poste sarebbero sul punto di annunciare l’introduzione di un nuovo bonus.

Si era parlato inizialmente di una sorta di premio da integrare ogni mese alla pensione, una cifra senza dubbio variabile in base ai calcoli dell’ISEE. Questa opzione però è stata seccamente smentita.

Alla fine si è capito che non si tratta di un bonus vero e proprio, ma della garanzia di un consistente risparmio. Poste Italiane infatti attraverso la sua carta PostePay, ha introdotto questa sorta di benefit per tutti gli anziani con più di 70 anni di età.

Una misura che si traduce in un notevole risparmio sui pagamenti dei bollettini. La misura, pensata per chi ha già compiuto 70 anni, mira a facilitare le operazioni quotidiane e a ridurre i costi delle commissioni per i pagamenti allo sportello, una modalità ancora molto diffusa tra la popolazione anziana.

Niente denaro liquido in arrivo

Pertanto si è chiarito come il bonus in questione non sia un accredito in denaro ma una riduzione significativa delle commissioni per diverse tipologie di bollettini. In primis per il bollettino postale il cui costo standard che si aggira intorno a 2 euro viene ridotto a solo 1 euro per gli utenti over 70. C’è poi il bollettino F35, che da 1,13 euro scende anch’esso a i euro. Infine il bollettino precompilato per multe, che scende da 1,49 a 1 euro.

Per usufruire di questo sconto i requisiti sono semplici: l’utente deve aver compiuto 70 anni e deve effettuare il pagamento allo sportello postale utilizzando la sua carta PostePay. Non sono necessari passaggi complessi o richieste particolari, il sistema riconosce l’età del titolare della carta e applica automaticamente lo sconto.

Poste Italiane in prima linea a favore degli anziani

Questa iniziativa è un segnale di attenzione da parte di Poste Italiane verso una fascia di popolazione che spesso ha difficoltà a navigare nel mondo digitale e che preferisce affidarsi ai servizi tradizionali. L’idea è di non penalizzare chi per abitudine o necessità, continua a recarsi allo sportello, offrendo un vantaggio concreto che si traduce in un risparmio annuale non indifferente, soprattutto per chi ha l’esigenza di pagare diversi bollettini ogni mese.

Il bonus dimostra come la tecnologia e i servizi finanziari possano essere utilizzati per creare valore sociale, offrendo soluzioni che migliorano la vita delle persone, in questo caso, la popolazione anziana. Non è solo uno sconto, ma un riconoscimento del valore e delle abitudini di una generazione.