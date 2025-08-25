Lavoro, offerta senza precedenti: 1.000€ al giorno per fingere un’emozione | Se ti servono soldi candidati subito

Cambia lavoro e proponiti subito per poter guadagnare 1.000 euro al giorno solo per fare finta di provare qualcosa.

La maggior parte delle persone ha un lavoro, che sia casalingo o in presenza, tradizionale o innovativo, dato che serve per guadagnare dei soldi e potersi mantenere. A meno che tu non sia un ricco ereditiere o un mantenuto dal proprio partner.

Adesso c’è un’offerta di lavoro che non puoi assolutamente perderti, perché puoi portarti a casa 1.000€ al giorno solo per fare finta di provare qualcosa.

Si tratta di una sorta di emulatore di emozioni e per fingere tali sentimenti ricevi una somma spaziale ogni giorno. Un lavoro facile, veloce e super remunerativo, chi non lo vorrebbe?

Se sei stufo del tuo impiego o vuoi cimentarti in qualcosa di nuovo (o semplicemente vuoi trovare lavoro) questo è il tuo momento. Candidati subito prima che i posti disponibili si esauriscano del tutto.

Si fa di tutto pur di guadagnare

Nel 2025 ci sono una marea di lavori diversi tra loro che spaziano da quelli più comuni (come il cuoco o il segretario) a quelli più moderni e tecnologici (come l’influencer o il gamer in rete). Ogni tipo di impiego ha il proprio stipendio, ma sono pochi i lavori che ti offrono la possibilità di guadagnare fino a 1.000€ al giorno per un compito che richiede uno sforzo minimo.

Infatti il lavoro di cui stiamo parlando non richiede particolari requisiti, dal momento che non serve una laurea o un diploma, non è necessario avere esperienze pregresse (anche se probabilmente le avrai) e possono farlo davvero tutti perché non è necessario avere doti fisiche particolari (tipo super forza o essere atletici). Tutto quello che ti serve è saper fingere in modo perfetto e pretendere di provare una determinata emozione.

1.000€ per fingere

Descrivere questo lavoro come “fare finta di provare qualcosa” può farti credere che io stia parlando di un ruolo da attore. Non è proprio così, ma il nocciolo della questione è molto simile. Nel dettaglio, il profilo social di Instagram gentleman.fm ha pubblicato un video dove viene spiegato questo lavoro così bene remunerato.

Ti danno 1.000 euro al giorno per assumerti e mandarti ai funerali per piangere. In diverse culture del mondo, come in Cina, in Nigeria ma anche in alcune zone d’Italia, il prestigio del defunto e l’onore della sua famiglia si basano sull’affluenza al suo funerale. Il ruolo è quello del morner professionista, ovvero piangitore a pagamento, e tu vieni pagato 1.000€ al giorno per disperarti e commuoverti in modo che sembri reale.