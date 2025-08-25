“I contanti verranno aboliti”: Ultim’ora, l’annuncio improvviso scuote l’Italia | Chi evade ha le ore contate

Prepariamoci a salutare per sempre i contanti.. La proposta circolata sul web ha fatto drizzare le orecchie agli italiani.

Ormai si sa, quando si tratta dei contanti c’è sempre una parte della popolazione che continua a rimanerci fedelmente attaccata e una che, al contrario, ha deciso di aggiornarsi. Se anche tu sei tra gli inguaribili nostalgici che non riescono ancora ad utilizzare i nuovi pagamenti elettronici, c’è un dettaglio di cui dovresti essere a conoscenza.

In queste ore, sui social, qualcuno avrebbe parlato di una vera e propria rivoluzione che, inutile dirlo, ha spaventato una buona fetta di persone.

Negli ultimi anni si è visto sempre di più l’evoluzione dei pagamenti elettronici, con wallet digitali, applicazioni 2.0 e le classiche carte di debito o credito. Tuttavia, una buona quantità di italiani continua a prelevare il proprio denaro e prediligere piuttosto la sicurezza dei contanti dentro al proprio portafoglio.

Una scelta sicuramente legata ad alcuni momenti del passato ma che, nonostante ciò, potrebbe ben presto scomparire per sempre.

Cosa accadrà nei prossimi mesi ai contanti

Avere qualche banconota dentro al proprio borsello, può sicuramente rappresentare una sicurezza in più. Basti pensare a quello che è accaduto in Spagna qualche mese fa, quando un terribile blackout ha spento le luci di diverse città per svariate ore, lasciando in seria difficoltà chi aveva soltanto dei metodi di pagamento digitali con sé. Tuttavia, in Italia, possedere i contanti è anche sinonimo di evasione fiscale e, spesso e volentieri, chi preferisce questo metodo di pagamento è perché sotto sotto nasconde qualcosa.

Proprio in merito a questa tematica, sui social, si è accesa una polemica senza precedenti e qualcuno avrebbe addirittura parlato di un addio definitivo ai contanti..

La proposta del mondo del web

Un utente, dopo aver condiviso l’immagine di una biglietteria ferroviaria, ha mostrato come non fosse possibile inserire i contanti, ma solamente la propria carta di debito o credito. Una cosa attualmente illegale e che ha scatenato l’ira del web. Tuttavia, qualcun altro ha deciso di rispondere a questa polemica spiegando il motivo per cui generalmente viene fatta questa scelta: “Bramo il giorno in cui i contanti verranno aboliti.. sarà la fine degli evasori”.

Due punti di vista molto differenti che, per l’ennesima volta, mostrano come l’Italia sia spaccata in chi è già pronto per il futuro e in chi, diversamente, non accetta questo cambiamento. E tu da che parte stai?