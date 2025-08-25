Basta, ho deciso di dimettermi | Nuovo terremoto in casa Rai: il volto amatissimo abbandona il suo posto

Una bufera improvvisa in casa RAI. Uno dei volti più apprezzati dal pubblico televisivo ha infatti rassegnato a sorpresa le dimissioni

Terremoto improvviso e del tutto imprevisto in casa RAI. A poche settimane dall’inizio della nuova stagione televisiva, con i palinsesti invernali già annunciati, i vertici dell’emittente di Viale Mazzini vengono scossi da una notizia non proprio piacevole.

Uno dei volti più noti della TV di Stato e tra i più apprezzati per uno stile e una professionalità non comuni ha rassegnato le dimissioni. O per meglio dire avrebbe, visto e considerato che fino a qualche ora fa non c’era niente di ufficiale.

A far circolare l’indiscrezione in seguito confermata dai diretti interessati è una fonte più che autorevole, il Corriere della Sera, che ha rivelato anche i dettagli di una decisione che secondo i vertici della RAI non era affatto nell’aria.

La notizia ha fatto subito il giro delle piattaforme social scatenando discussioni e accesi dibattiti, soprattutto tra i fan più accaniti della celebre giornalista. Era del resto inevitabile che una decisione del genere sollevasse un’ondata di polemiche.

Terremoto in RAI, non se l’aspettava nessuno

A rassegnare le dimissioni è stato infatti la bravissima Monica Maggioni che fino a qualche giorno fa occupava il ruolo di Direttore dell’offerta informativa dell’azienda di Viale Mazzini. A rivelarlo in anteprima è stato in queste ultime ore il quotidiano di Via Solferino.

Monica Maggioni, 61enne giornalista e conduttrice milanese, è una delle figure più apprezzate dal pubblico e proprio grazie alle sue qualità professionali è stata capace di resiste a qualsiasi cambio di maggioranza politica. Il motivo di questa decisione non sembra legato a questioni economiche.

Le dimissioni che stravolgono Viale Mazzini

Monica Maggioni ha dunque rassegnato le dimissioni dal ruolo di Direttore dell’offerta informativa Rai ma la notizia migliore per i telespettatori è che non ha alcuna intenzione di lasciare i suoi programmi in onda su Rai Tre, “In mezz’ora” e “NewsRoom“, che torneranno regolarmente in onda nella prossima stagione televisiva che avrà inizio a metà settembre.

Inoltre sembra che la scelta sia stata presa in autonomia dalla stessa presentatrice di Rai Tre, desiderosa di coltivare altri interessi che esulano dalla sfera professionale. Adesso è lecito chiedersi chi mai prenderà il suo posto. Sicuramente i vertici di Viale Mazzini troveranno una soluzione in tal senso entro breve tempo.