Animali domestici, hanno deciso di inserire una tassa: “Dalle 20 alle 30 euro” | Andrà pagata ogni primo del mese

Nuovo salasso per chiunque abbia un animale domestico, un’imposta che varia dai 20 ai 30 euro da pagare mensilmente.

Al giorno d’oggi, nelle famiglie italiane sono presenti più animali domestici che figli. Gli italiani non si riproducono più e per compagnia e responsabilità preferiscono un amico a quattro zampe.

Cani e gatti sono molto presenti nelle nostre vite e praticamente almeno uno dei due fa parte dei vari nuclei familiari che popolano questa penisola.

Avere un cane o un gatto, ma anche un coniglio o un qualsiasi altro animaletto domestico, è un impegno che va preso seriamente. Non puoi adottare un animale per gioco o per rendere felice un bambino che ancora non è in grado di capire la responsabilità.

Stiamo parlando di creature viventi e non di peluche, quindi non si possono adottare per poi abbandonarli sul ciglio della strada quando ci si stufa. Anche perché adesso se vieni beccano ti vedi piovere addosso una multa stratosferica e rischi pure la galera.

Tassa extra

In questi ultimi anni, infatti, l’attenzione verso gli animali è aumentata parecchio e adesso chiunque sgarri con loro viene punito economicamente e anche con un periodo dietro le sbarre se necessario. La novità del momento riguarda una nuova imposta che pende sulla testa degli italiani. Alcuni direbbero che è l’ennesima, dal momento che il Bel Paese è molto tassato.

Chiunque abbia un animale domestico che gli compagnia in casa sarà costretto a sborsare una cifra piuttosto considerevole ogni mese. Si parla di una tassa tra i 20 e i 30€, che potrebbero sembrare pochi ma se si calcola la somma all’anno diventano parecchi. In questo periodo storico, dove l’inflazione e la crisi economica hanno messo in ginocchio l’Italia, ogni singolo centesimo vale il doppio. Questa novità non ci voleva proprio, ma fortunatamente è solo una proposta del web (almeno per ora).

Gli animali costano caro

Chi vive con un cane o un gatto lo sa bene, riuscire a mantenere il nostro amico peloso è complicato perché le loro cure e i loro alimenti non sono per nulla economici. Secondo un post pubblicato da un utente sul social X, si dovrebbe imporre una tassa intorno ai 30 euro a chiunque abbia un cane.

Quest’idea è stata proposta per far arricchire ancora di più le casse dello Stato e per far pagare caro e amaro i padroni che portano fuori i loro cani per i bisogni e lasciano sporcizia e cattivi odori in giro per le strade. Per ora è solo un’idea di un utente su un social, ma se arrivasse alle orecchie del Governo cosa accadrebbe? Ai posteri l’ardua sentenza.