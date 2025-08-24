“21esima regione italiana”: è fatta, un nuovo territorio è stato annesso | Ecco di quale si tratta

Dovremo presto accogliere una 21esima regione nella nostra nazione? La proposta ha acceso un dibattito mediatico mai visto prima.

Come ben sappiamo, nel Bel Paese ci sono 20 bellissime regioni, ognuna delle quali è ricca di tradizioni e culture tramandate da generazione a generazione. Ma cosa accadrebbe se ti dicessimo che, ben presto, potremo parlare di una 21esima in più? La proposta ha fatto tremare le persone e gli utenti del web non hanno parlato d’altro in queste ore.

Ormai si sa, l’Italia è bella dal nord al sud e ogni regione nasconde dei luoghi incantevoli e pieni di storia. Negli ultimi anni infatti, le persone hanno prediletto le vacanze all’interno della nazione, per godersi a pieno quelli che possono essere dei luoghi introvabili in ogni altra parte del mondo. D’altronde si sa, gli italiani sono patriottici per natura e le 20 bellissime nostre regioni, sono delle perle che amiamo profondamente.

In queste ore, sui social, una notizia ha attirato l’attenzione di tutti gli utenti ed è finita poi sulle prime pagine dei quotidiani nazionali. Come riportato da Ultimora.net su X, l’Italia ha deciso di siglare un accordo con l’Albania e gli Emirati Arabi Uniti. Il motivo? Produrre energia rinnovabile in Albania e trasportarla successivamente nel Bel Paese, tramite un cavo sottomarino nell’Adriatico. Il costo per questa interessante proposta? Un miliardo di euro e sarà operativa nel giro di tre anni.

Inutile dire che la notizia ha fatto il giro di X e non sono poi mancati i commenti da parte degli utenti. Tra i più popolari troviamo indubbiamente questo: “A presto Albania 21esima regione italiana”. Il motivo? Beh, al momento in Italia vivono circa 416.229 cittadini albanesi, i quali rappresentano una delle principali comunità di persone presenti nel Paesi. Con l’aggiunta di questa proposta da parte del Governo, i più ‘restii’ al cambiamento hanno dunque deciso di ironizzare sulla questione, proponendo un’assurdità simile.

