Cristian Totti, ecco perché ha lasciato il calcio | Il talento non c’entra nulla: la triste verità è spuntata solo adesso

Vincenzo Maccarrone 22 Agosto 2025
Cristian Totti ha appeso gli scarpini al chiodo

Francesco e Cristian Totti insieme - LaPresse - Sardegnainblog.it

Chiamarsi Totti e dire addio al calcio giocato a soli 20 anni. È quanto accaduto a Cristian, il figlio dell’ex capitano e bandiera della Roma

Una notizia a sorpresa ha scosso il mondo del calcio e soprattutto l’ambiente giallorosso. L’annuncio con il quale Cristian Totti, il figlio dell’ex capitano e fuoriclasse della Roma Francesco Totti ha comunicato il suo addio al calcio giocato ha colto tutti di sorpresa.

Il primogenito dell’ex numero 10 più importante della storia giallorossa aveva iniziato a seguire le orme paterne. Dopo un periodo trascorso nel settore giovanile della Roma Totti jr si era trasferito a Frosinone.

Da lì aveva tentato fortuna in Spagna tra le file del Rayo Vallecano, per poi tornare in Italia prima ad Avezzano e poi ad Olbia. Poche settimane fa però il 19enne centrocampista romano ha annunciato la fine anticipata della sua carriera.

La tappa in Sardegna è stata dunque l’ultima di una carriera che non è mai sbocciata e di un percorso professionale che non è mai riuscito a prendere il volo. Di qui la decisione a dir poco sofferta di appendere gli scarpini al chiodo.

Cristian Totti, un cammino molto difficile

È di certo un peccato che un ragazzo di appena 19 anni e con prospettive di carriera a dir poco interessanti abbia preso una decisione così sofferta e per molti aspetti sorprendente. In realtà sembra che già da tempo il giovane Totti meditasse di uscire di scena.

Dopo averne parlato a lungo con i genitori, in particolare papà Francesco, il 19enne Cristian ha così annunciato la fine della sua carriera da calciatore. Il calcio però continuerà ad avere una parte importante nella sua vita.

Amelia spiega il perché del ritiro di Cristian Totti
L’ex portiere e ora tecnico dell’Olbia Marco Amelia – LaPresse – Sardegnainblog.it

Il calcio è comunque centrale per Totti jr

L’ultima esperienza professionale di Cristian Totti di chiama Olbia, la squadra sarda che milita in Serie D allenata dall’ex portiere Marco Amelia. Proprio l’ex numero uno del Milan ha svelato la ragione più profonda di questa sorprendente decisione: “Cristian aveva aveva qualità e un discreto talento ma c’era troppa pressione su di lui”.

Chiamarsi Totti del resto e voler fare il calciatore rappresentava un macigno sulle spalle del ragazzo che alla fine ha detto basta. Come anticipato però Cristian Totti resterà nell’ambiente come osservatore e lavorerà nell’accademia del padre. Un mestiere di sicuro interesse che potrà svolgere con maggiore serenità.